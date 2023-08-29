Торжественные мероприятия прошли в разных городах Украины. Как это было, читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание В память о них приносили подсолнухи: эксклюзивный фоторепортаж с выставки "Воины Света"

Полтава

В Полтаве возле Свято-Успенского собора ПЦУ и памятника Ивану Мазепе провели панихиду по погибшим воинам. Также вблизи храма установили инсталляции подсолнухов, сине-желтых флагов, отработанных боеприпасов, а также – вещей военных. Кроме того, была проведена выставка тематических картин.

Также панихиду провели на Аллее Героев. Там собрались родные и друзья погибших воинов.



Инсталляция с подсолнухов в Полтаве / Суспильне



В городе провели панихиду по погибшим | Суспильне



Люди принесли цветы в Аллею Героев | Суспильне

Ровно

В Ровно в память о героях также принесли подсолнухи. В местной ОВА подчеркнули, что именно через их поля пролегал путь украинских воинов в 2014 году. Тогда Россия как всегда нарушила договоренности и расстреляла колонну украинских героев.

Подсолнухи для героев / Ровенская ОВА

Житомир

В Житомире состоялось памятное мероприятие, во время которого почтили память погибших воинов. К знаку "Защитникам Украины в войне с российским агрессором" принесли цветы. В частности, красные розы. Участие в мероприятиях приняли представители местных властей, СМИ и местные жители.

Как в Житомире почтили память погибших героев / Житомирская ОВА

Черновцы

В Черновцах состоялась молитва за павших героев. На могилы воинов положили подсолнухи, ставшие символом этого трагического дня. В Черновицкой ОВА подчеркнули, что украинцы не имеют права забыть, мы должны помнить каждого и каждую.

С 29 августа связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны – выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году. Тогда украинских военных московские изверги коварно расстреляли, когда они колоннами проходили "зеленым коридором", – говорится в сообщении.

Путь героев пролегал через поля подсолнухов.

Как прошел День памяти защитников Украины в Черновцах / Черновицкая ОВА

Сумы

В Сумах траурная церемония прошла на Аллее Славы Барановского кладбища. Туда пришли близкие погибших, представители местных властей, воины. К памятному знаку принесли цветы. Кроме того, погибших почтили минутой молчания.

В местном ОВА подчеркнули, что не Украина начала эту войну. Однако Украина ее завершит – победой.

Чествование героев в Сумах / Сумская ОВА

Днепр

В Днепре также почтили память погибших героев. В центре города состоялся молебен за упокой воинов. Люди принесли цветы и лампадки.

"Те, кто до последнего сражался на поле боя, теперь навечно запечатлены в наших воспоминаниях. Каждая потеря оставляет в сердцах пустоту, которую ничем не восполнить", – говорится в сообщении Днепровской ОВА.

Чествование героев в Днепре / Днепровская ОВА

Львов

Во Львове местные жители и гости города пришли на Марсовое поле, где хоронят погибших героев.



Львовяне пришли на Марсовое поле / Львовская ОВА

Одесса

В Одессе церемония чествования героев состоялась на одном из местных кладбищ. Кроме того, прошла церемония освящения нового Казацкого Креста.

Церемония чествования героев в Одессе / Одесская ОВА

Николаев

В Николаеве также состоялась церемония чествования погибших героев. Участие в ней приняли представители местных властей, правоохранители и местные жители. В центре города сделали трогательную инсталляцию.

Чествование героев в Николаеве: смотрите видео

Киев

В Киеве память погибших героев почтили представители МВД и Нацполиции. Кроме того, они принесли цветы к могилам погибшего руководства МВД.

Чествование героев в Киеве / МВД

Херсон

В Херсоне цветы принесли в "Мемориальный комплекс "Сиреневая роща" памяти защитников Херсона". Павших героев почтили минутой молчания.

Кроме того, на кладбище Геологов выложили герб из лампадок.

Чествование героев в Херсоне / Херсонская МВА

Харьков

В Харькове люди пришли на место, где в первые дни полномасштабного вторжения размещались силы ТрО. Российские оккупанты разбомбили это место 2 марта авиабомбами. Сегодня туда пришли люди, которым удалось выжить, и родственники погибших.



Люди почтили погибших / Анна Черненко для 24 Канала

Также люди пришли на местную Аллею славы. Там хоронят героев, отдавших свою жизнь за Украину.



Аллея славы в Харькове / Анна Черненко для 24 Канала

Владимир Зеленский почтил память погибших героев

Владимир Зеленский почтил память погибших воинов в Киеве.

Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, абсолютно искреннее, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины, – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский почтил память героев: смотрите видео

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших защитников и защитниц. Вечная память!