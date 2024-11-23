Он обратился к украинскому народу со словами поддержки и заверил, что США "будет стоять вместе с украинцами в трудное время". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Байден заверил в поддержке США Украины

"Мы подтверждаем наше обязательство быть рядом с украинским народом в трудное время. Почти три года Россия ведет жестокую войну против украинского народа, пытаясь стереть Украину с карты мира. В этих усилиях Россия потерпела поражение", – сказал Байден в своем обращении в субботу, 23 ноября.

Он отметил, что целью Голодомора в 1932 – 1933 годах было подавление национальной идентичности Украины.

Девяносто один год назад Иосиф Сталин и советский режим устроили Голодомор, принудительный и преднамеренный голод, который убил миллионы украинцев. Голодомор – это попытка советского режима уничтожить национальную идентичность Украины,

– добавил Байден.

Глава США почтил всех погибших мужчин, женщин и детей, а также их потомков, которые несмотря на попытки СССР, построили свободное, независимое и демократическое государство.

Байден сказал, что Киев остается свободным, в частности, частично благодаря Штатам и более 50 другим странам, которые оказывают помощь для защиты. Он также заверил в "поддержке постоянной защиты Украиной своей свободы, ее стремления к справедливости и ее путь к евроатлантическому будущему, который она сама выбрала".

"Мое послание к украинскому народу в этот день является четким: США уважают ваше прошлое и поддерживают вас в настоящем”, – заявил Джо Байден.