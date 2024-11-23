Він звернувся до українського народу зі словами підтримки та запевнив, що США "стоятиме разом з українцями у важкий час". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

Дивіться також Пам'ять про Голодомори має дати розуміння того, що варто очікувати від росіян, – Епіфаній

Байден запевнив у підтримці США України

"Ми підтверджуємо наше зобов'язання бути поруч з українським народом у важкий час. Майже три роки Росія веде жорстоку війну проти українського народу, намагаючись стерти Україну з карти світу. У цих зусиллях Росія зазнала поразки", – сказав Байден у своєму зверненні у суботу, 23 листопада.

Він наголосив, що метою Голодомору у 1932 – 1933 роках було придушення національної ідентичності України.

Дев'яносто один рік тому Йосип Сталін і радянський режим влаштували Голодомор, примусовий і навмисний голод, який убив мільйони українців. Голодомор – це намагання радянського режиму знищити національну ідентичність України,

– додав Байден.

Очільник США вшанував усіх загиблих чоловіків, жінок і дітей, а також їхніх нащадків, які попри намагання СРСР, побудували вільну, незалежну та демократичну державу.

Байден сказав, що Київ залишається вільним, зокрема, частково завдяки Штатам та понад 50 іншим країнам, які надають допомогу для захисту. Він також запевнив у "підтримці постійного захисту Україною своєї свободи, її прагнення до справедливості та її шлях до євроатлантичного майбутнього, який вона сама обрала".

"Моє послання до українського народу в цей день є чітким: США шанують ваше минуле та підтримують вас у сьогоденні”, – заявив Джо Байден.