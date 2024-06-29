С днем Петра и Павла: замечательные поздравления в картинках для самых близких людей

Сегодня, 29 июня, украинцы отмечают праздник Петра и Павла. В этот день христиане идут в церковь, чтобы почтить память двух апостолов. Люди проводят время в семейном кругу, кто-то собирается за большим столом.

Наши предки считали, что в день Петра и Павла стоит справлять свадьбу, ведь тогда брак будет крепкий и счастливый. Мужчины сегодня традиционно идут на рыбалку, поскольку считается, что праздник принесет удачный улов.

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Дорогие украинцы, редакция 24 Канала поздравляет вас с великим праздником! Несмотря на сложные времена, желаем всегда держать в сердце веру и надежду. Объединяемся, чтобы достичь такой желанной победы, чтобы в Украине наконец воцарился мир.

День Петра и Павла: поздравления в картинках

День Петра и Павла 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День Петра и Павла 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День Петра и Павла 2024 / Фото "Твой мир"

День Петра и Павла 2024 / Фото ОГО

День Петра и Павла 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День Петра и Павла 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День Петра и Павла 2024 / Фото Amazing Ukraine

День Петра и Павла 2024 / Фото Amazing Ukraine

День Петра и Павла 2024 / Фото listivki.com.ua

День Петра и Павла 2024 / Фото listivki.com.ua

Обменивайтесь сегодня поздравлениями с родными и друзьями. Подарите друг другу немного положительных эмоций, которых в последнее время очень не хватает.