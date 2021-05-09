Президент Владимир Зеленский 9 мая принял участие в церемонии чествования память погибших во Второй мировой войне. Она состоялась на площади Славы в Киеве.

Почетный караул установил венок у Могилы Неизвестного солдата. Сам глава государства возложил цветы к Вечному огню.

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Национальный гимн исполнил военный оркестр

Таким образом Зеленский почтил память тех воинов, которые не вернулись с поля боя Второй мировой. Была объявлена минута молчания. После ударов барабана, в исполнении военного оркестра прозвучал национальный гимн Украины.

Почетный караул салютовал из личного оружия залпами. Также воины прошлись торжественным маршем перед монументом.

Участие в чествовании памяти принял и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак

Президент возложил цветы к Вечному огню / Фото Офиса Президента

Президент обратился к украинцам 9 мая

В День победы над нацизмом президент Зеленский записал видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что каждый украинец должен помнить об этом дне и быть благодарным павшим в той страшной войне. Глава государства отметил, что за это всем нужно быть благодарными и гордыми за предков.