Президент Володимир Зеленський 9 травня взяв участь у церемонії вшанування пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Вона відбулась на площі Слави у Києві.

Почесна варта встановила вінок до могили Невідомого солдата. Сам глава держави поклав квіти до Вічного вогню.

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Національний гімн виконав військовий оркестр

Таким чином Зеленський вшанував пам'ять тих воїнів, які не повернулись з поля бою Другої світової. Було оголошено хвилину мовчання. Після ударів барабану, у виконанні військового оркестру пролунав національний гімн України.

Почесна варта салютувала з особистої зброї залпами. Також воїни пройшлись урочистим маршем перед монументом.

Участь у вшануванні пам'яті взяв і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Президент поклав квіти до Вічного вогню / Фото Офісу Президента

Президент звернувся до українців 9 травня

У День перемоги над нацизмом президент Зеленський записав відеозвернення до українців. Він наголосив, що кожен українець має пам'ятати про цей день і бути вдячним полеглим у тій страшній війні. Глава держави зауважив, що за це усім потрібно бути вдячними і гордими за предків.