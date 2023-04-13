Если бы парад организовали в Белгороде, по собственной воле туда не пришел бы никто. Прилеты в Белгороде есть уже давно. Жители города знают, что любая артиллерия, которую имеет ВСУ, из Харькова спокойно долетает до них. Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Стоит внимания "А что произошло": в российских городах отменяют парады до 9 мая

Чего боится Путин

Жирнов напомнил, что с 9 мая была напряженная ситуация и в прошлом году. Так, воздушные парады отменили по всей стране. Правда, в Москве это оправдано, потому что заговорили о возможности диверсий со стороны Украины.

Самолеты, летящие к Красной площади, стартуют в Кубинке, 45 километров лета. По всему этому направлению может стоять человек со Stinger и сбить любой самолет,

– объяснил бывший агент КГБ.

Там должны были поднять, в частности, Boeing E-4, который называют самолетом "судного дня". Это командный пункт, управляющий ядерной войной с воздуха.

"Все эти самолеты являются законными военными целями для Украины. Более того, ФСБ рассказывала, что у вас супер разведка, это вы убили Дарью Дугину в 30 километрах от Ново-Огарево. Они серьезно рассматривали возможность сбивания самолетов", – отметил Жирнов.

С другой стороны, Владимир Путин боялся иного. Не будет открытием, что величайший страх диктатора – неизбежный конец жизни.

Представьте себе российского лётчика, который пролетает над Красной площадью и пикирует на Мавзолей и Путина. И все. Башни-близнецы во всем мире остаются довольно страшной картинкой,

– подчеркнул Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ акцентировал, что отменяется именно военный парад. Так, если по территории России идут войска, особенно в приграничных регионах, и украинская армия имеет средства поражения, – они рассматриваются как законная военная цель для Украины. Поэтому и в Ростове, и в Крыму, и в Воронеже, и в Белгороде, и в Курске, и в Брянске парады отменили.

Кремлю не нужна некачественная картинка

По словам экс-сотрудника КГБ, российское руководство, возможно, все обдумало и решило не рисковать с военными. Зато они могли бы организовать гражданский парад.

Там идут гражданские лица, а Украина никогда не наносит удары по мирным гражданам. Это только выдумки российских спецслужб и пропагандистов, будто "киевский режим" наносит удары по ним,

– подчеркивает экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

Они во время войны возможны, добавляет Жирнов, но только по ошибке. Никакие специальные удары по мирным жителям никогда не планируются украинским руководством.

"Они могли бы запланировать, но побоялись, что на эти парады просто никто не придет, и все сорвется. Одно дело, когда идет манифестация в Москве, где выводили около 1 миллиона человек с фотографиями. Если вдруг выйдет 3,5 человека – это будет некрасивая картинка", – говорит бывший агент КГБ.

Впрочем, все привыкли к тому, что Россия любит создавать картинку, которая не имеет ничего общего с реальностью. Как отметил Жирнов, большинству людей выдают заранее подготовленные фото, и они делают вид, что это их родственники.

"Как только заканчивается действо, они выходят с другой стороны станции метро и выбрасывают эти фото, потому что они для них не представляют никакой ценности", – рассказал бывший сотрудник Службы внешней разведки России.

Тоже интересно – Жирнов о чистках в Кремле: смотрите видео

Какова настоящая причина отмены парадов