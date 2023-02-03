Глава государства отметил, что это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. День, как и многие другие, прошел в жесточайших боях на фронте.

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Президент рассказал о саммите Украина – ЕС

Зеленский отметил, что сегодня в Киеве прошел очередной саммит Украина – Европейский Союз. Есть достаточно конкретные договоренности с партнерами нашего государства о том, как Украина станет еще ближе к ЕС.

Это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. Этот день, как и многие другие, прошел в жесточайших боях на фронте. Но все равно в этот вечер можно сказать, что Украина идет к своей цели. Мы сохранили украинскую свободу. Мы защищаем ценности Украины. И мы достигнем целей нашего государства,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что украинцы достигнут европейских целей страны.

"Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом во время саммита. Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре", – заметил глава государства.

После саммита Украина – ЕС:

есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году,

партнеры понимают также, что в этом году нужно, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку Украины и давление на Россию, в том числе санкционное давление.

"Мы говорили сегодня о десятом санкционном пакете Евросоюза, который сейчас готовится. Есть наши предложения по этому пакету – сегодня мы их озвучили партнерам. Обсудили изменения в институциях нашего государства, которые мы осуществляем. И которые еще готовимся осуществить", – рассказал Зеленский.

Также обсуждали:

финансовое сотрудничество,

восстановление инфраструктуры, прежде всего социальной и энергетической,

реализацию Fast Recovery Plan, то, что нужно восстанавливать уже сейчас.

Президент поблагодарил Еврокомиссию за решение о миллиарде евро, который направят именно на Fast Recovery.

"Готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов. То есть это то, что делает Украину реально более крепкой", – заявил глава государства.

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