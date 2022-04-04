День просвещения по минной опасности: как ловкий песик Патрон помогает работникам ГСЧС

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании ежегодно отмечается 4 апреля. Для Украины из-за российских оккупантов это стало очень актуальным.

В ГСЧС Украины рассказали о своем четырехлапом помощнике, которого назвали Патрон.

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Он умело помогает пиротехникам на Черниговщине находить и очищать земли от российских взрывных "подарков".

"Маленький пес напоминает о большой опасности ВОП и каждый раз грустит, когда кто-то не соблюдает правила. Поэтому будьте сознательными, смотрите под ноги и не расстраивайте Патрона", – сообщили в ГСЧС Украины.

Смотрите видео четырехлапого помощника Патрона: