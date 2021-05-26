Профессиональный день сотрудники ЦНАП будут отмечать 6 сентября. Соответствующий указ принял Кабмин и должен подписать Президент Украины.

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День администраторов ЦНАП

Кабмин согласовал введение Дня администратора центра предоставления административных услуг. Его будут отмечать ежегодно 6 сентября.

Согласно документу, праздник вводят, чтобы отметить важную роль администраторов ЦНАП в обеспечении функционирования сервисного государства.

Дата выбрали неслучайно – именно 6 сентября 2012 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал указ о создании ЦНАП.

Что такое ЦНАП?

Это государственные учреждения, которые предоставляют различные административные услуги. Закон о создании таких центров при городских советах приняли в 2012 году. Каждый гражданин может получить там необходимую информацию о предоставлении определенной услуги, сдать необходимый для этого пакет документов и тому подобное.

Услуги, которые предоставляют ЦНАП расширили

С февраля 2021 года Кабмин разрешил ЦНАП предоставлять новые услуги. Поэтому украинцы могут обращаться касательно:

назначения льгот на оплату коммунальных услуг;

перерасчета пенсий;

назначения соцвыплат;

оказания помощи внутренне перемещенным лицам.

К тому же в ЦНАП можно оформить заграничный биометрический паспорт, вклеить новое фото в внутренний украинский паспорт или обменять его на ID-карту, оформить СПД и многое другое. Больше об услугах, которые можно получить в ЦНАП даже онлайн, читайте по этой ссылке.