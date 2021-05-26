Заседание Кабмина состоялось 26 мая. Предыдущего главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко Владимир Зеленский уволил 15 апреля.

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Кабмин согласовал назначение Черной Марии Владимировны главой Кировоградской областной государственной администрации,

– говорится в сообщении.

Перед тем ее кандидатуру рекомендовал согласовать министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Он также проводил с ней предварительное собеседование.

Мария Черная во время заседания коротко рассказала, что:

планирует проанализировать основные проблемы региона;

продолжить реализацию областных программ и здравоохранения, проекта президента "Большая стройка";

усилит работу с общинами области, чтобы научить их работать в условиях децентрализации. В частности, она отметила, что в области 49 общин.

Обратите внимание! Сейчас обязанности главы ОГА временно исполняет Валерий Жалдак.

Коротко о Марии Черной

Мария Черная по первому образованию учитель украинского языка и литературы и зарубежной литературы, по второму – магистр по управлению финансово-экономической безопасностью.

Работала продавцом, учителем, агрономом.

В 2004 – 2011 годах – главный специалист, а с 2008 года – начальница отдела управления агропромышленного развития Компаниевской райгосадминистрации поселка Компаниевка.

В 2011 – 2020 годах – заместитель директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА в Кропивницком.

С 2020 года и до сих пор – директор департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Мария Черная замужем, есть сын.

Источник: департамент агропромышленного развития Кировоградской ОГА.