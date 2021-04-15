Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА
Президент Владимир Зеленский 15 апреля уволил Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской облгосадминистрации. Его обязанности временно будет исполнять Валерий Жалдак.
Источник:Укринформ
Глава государства уже подписал указ об увольнении. Накануне его согласовал Кабинет Министров.
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Уволить Назаренко Андрея Валерьевича с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,
– говорится в указе.
Ранее нардеп Василий Мокан говорил, что Назаренко уволили по соглашению сторон.
Что известно о Назаренко
Источник: Википедия
- В течение 2001 – 2003 годов был специалистом первой категории отдела технической защиты информации Управления информационных технологий МИД Украины.
- В 2003 году Назаренко работал в посольстве Украины в Корее. До 2008 года он был заведующим консульским отделом.
- Впоследствии Назаренко год работал директором предприятия с иностранными инвестициями "КОРПУС Украина".
- В течение 2011 – 2014 годов он занимал должность начальника Региональной службы охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры Кировоградской ОГА.
- Главой администрации его назначили 27 августа 2020 года.
- Известно, что Назаренко женат и имеет двух сыновей.
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