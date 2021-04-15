Президент Владимир Зеленский 15 апреля уволил Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской облгосадминистрации. Его обязанности временно будет исполнять Валерий Жалдак.

Глава государства уже подписал указ об увольнении. Накануне его согласовал Кабинет Министров.

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Уволить Назаренко Андрея Валерьевича с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,

– говорится в указе.

Ранее нардеп Василий Мокан говорил, что Назаренко уволили по соглашению сторон.

Что известно о Назаренко

Источник: Википедия