Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА
Президент Володимир Зеленський 15 квітня звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Валерій Жалдак.
Джерело:Укрінформ
Глава держави вже підписав указ про звільнення. Напередодні його погодив Кабінет Міністрів.
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Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,
– мовиться в указі.
Раніше нардеп Василь Мокан казав, що Назаренка звільнили за угодою сторін.
Що відомо про Назаренка
Джерело: Вікіпедія
- Упродовж 2001 – 2003 років був спеціалістом першої категорії відділу технічного захисту інформації Управління інформаційних технологій МЗС України.
- У 2003 році Назаренко працював у посольстві України в Кореї. До 2008 року він був завідувачем консульським відділом.
- Згодом Назаренко рік працював директором підприємства з іноземними інвестиціями "КОРПУС Україна".
- Упродовж 2011 – 2014 років він обіймав посаду начальника Регіональної служби охорони і реставрації пам'яток містобудування та архітектури Кіровоградської ОДА.
- Головою адміністрації його призначили 27 серпня 2020 року.
- Відомо, що Назаренко одружений та має двох синів.
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