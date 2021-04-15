Президент Володимир Зеленський 15 квітня звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Валерій Жалдак.

Глава держави вже підписав указ про звільнення. Напередодні його погодив Кабінет Міністрів.

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Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,

– мовиться в указі.

Раніше нардеп Василь Мокан казав, що Назаренка звільнили за угодою сторін.

Що відомо про Назаренка

Джерело: Вікіпедія