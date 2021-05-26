Попереднього главу Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка Володимир Зеленський звільнив 15 квітня.

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Кабмін погодив призначення Чорної Марії Володимирівни головою Кіровоградської обласної державної адміністрації,

– мовиться у повідомленні.

Перед тим її кандидатуру рекомендував погодити міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Він також проводив з нею попередню співбесіду.

Марія Чорна під час засідання коротко розповіла, що:

планує проаналізувати основні проблеми регіону;

продовжити реалізацію обласних програм і галузі охорони здоров'я, проєкту президента "Велике будівництво";

посилить роботу з громадами області, щоб навчити їх працювати в умовах децентралізації. Зокрема вона відзначила, що в області 49 громад.

Зверніть увагу! Наразі обов'язки глави ОДА тимчасово виконує Валерій Жалдак.

Коротко про Марію Чорну

Марія Чорна за першою освітою вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, за другою – магістр з управління фінансово-економічною безпекою.

Працювала продавчинею, вчителем, агрономом.

У 2004 – 2011 роках – головний спеціаліст, а з 2008 року – начальниця відділу управління агропромислового розвитку Компаніївської райдержадміністрації селища Компаніївка.

У 2011 – 2020 роках – заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА в Кропивницькому.

З 2020 й досі – директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Марія Чорна незаміжня, має сина.

Джерело: департамент агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.