Професійний день співробітники ЦНАПів відзначатимуть 6 вересня. Відповідний указ ухвалив Кабмін і має підписати Президент України.

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День адміністраторів ЦНАПу

Кабмін погодив запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його будуть відзначати щороку 6 вересня.



Згідно з документом, свято запроваджують, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП у забезпеченні функціонування сервісної держави.

Дату обрали невипадкову – саме 6 вересня 2012 року тодішній президент Віктор Янукович підписав указ про створення ЦНАПів.

Що таке ЦНАП? Це державні установи, які надають різні адміністративні послуги. Закон про створення таких центрів при міських радах ухвалили у 2012 році. Кожен громадянин може отримати там необхідну інформацію щодо надання певної послуги, здати необхідний для цього пакет документів тощо.

Послуги, які надають ЦНАПи розширили

Із лютого 2021 року Кабмін дозволив ЦНАПам надавати нові послуги. Відтак українці можуть звертатися щодо:

призначення пільг на оплату комунальних послуг;

перерахунку пенсій;

призначення соцвиплат;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

До того ж у ЦНАПах можна оформити закордонний біометричний паспорт, вклеїти нове фото у внутрішній український паспорт чи обміняти його на ID-картку, оформити ФОП та багато іншого. Більше про послуги, які можна отримати у ЦНАП навіть онлайн, читайте за цим посиланням.