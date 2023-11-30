Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подчеркнул, что радиотехнические войска круглосуточно проводят дежурство. Они непрерывно следят за воздушными целями внутри государства и за его пределами.

Смотрите также "Засветил" работу ПВО: в Одессе задержан мужчина, который помогал российским спецслужбам

Как работают радиотехнические войска

Десятки радиолокационных подразделений рассредоточены по всей территории Украины. Они первыми видят вражеские самолеты, вертолеты, ракеты и дроны и мгновенно снабжают командные пункты информацией о воздушной обстановке.

От их оперативности напрямую зависит результат работы зенитных ракетных войск, истребительной авиации, подразделений мобильных огневых групп. Именно 30 ноября ежегодно военнослужащие радиотехнических войск отмечают свой профессиональный праздник. Я безгранично благодарю вас за боевую работу, тяжелый ежедневный труд, преданность воинской обязанности и Присяге,

– написал командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук.

Как работают радиотехнические войска: смотрите видео

Ночью оккупанты снова атаковали Украину