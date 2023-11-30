Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подчеркнул, что радиотехнические войска круглосуточно проводят дежурство. Они непрерывно следят за воздушными целями внутри государства и за его пределами.
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Как работают радиотехнические войска
Десятки радиолокационных подразделений рассредоточены по всей территории Украины. Они первыми видят вражеские самолеты, вертолеты, ракеты и дроны и мгновенно снабжают командные пункты информацией о воздушной обстановке.
От их оперативности напрямую зависит результат работы зенитных ракетных войск, истребительной авиации, подразделений мобильных огневых групп. Именно 30 ноября ежегодно военнослужащие радиотехнических войск отмечают свой профессиональный праздник. Я безгранично благодарю вас за боевую работу, тяжелый ежедневный труд, преданность воинской обязанности и Присяге,
– написал командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук.
Как работают радиотехнические войска: смотрите видео
Ночью оккупанты снова атаковали Украину
- В ночь на 30 ноября 2023 года противник атаковал Украину 20-ю ударными БпЛА типа "Шахед" по двум направлениям: из оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарского. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донецкой областью восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.
- К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины.
- В результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях нашей страны.