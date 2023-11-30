Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що радіотехнічні війська цілодобово проводять чергування. Вони безперервно стежать за повітряними цілями всередині держави та за її межами.

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Як працюють радіотехнічні війська

Десятки радіолокаційних підрозділів розосереджені по всій території України. Вони першими бачать ворожі літаки, вертольоти, ракети та дрони і миттєво забезпечують командні пункти інформацією про повітряну обстановку.

Від їхньої оперативності – напряму залежить результат роботи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, підрозділів мобільних вогневих груп. Саме 30 листопада, щороку, військовослужбовці радіотехнічних військ відзначають своє професійне свято. Я безмежно дякую вам за бойову роботу, важку щоденну працю, відданість військовому обов’язку та Присязі,

– написав командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук.

Як працюють радіотехнічні війська: дивіться відео

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