Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що радіотехнічні війська цілодобово проводять чергування. Вони безперервно стежать за повітряними цілями всередині держави та за її межами.
Дивіться також "Засвітив" роботу ППО: в Одесі затримали чоловіка, який допомагав російським спецслужбам
Як працюють радіотехнічні війська
Десятки радіолокаційних підрозділів розосереджені по всій території України. Вони першими бачать ворожі літаки, вертольоти, ракети та дрони і миттєво забезпечують командні пункти інформацією про повітряну обстановку.
Від їхньої оперативності – напряму залежить результат роботи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, підрозділів мобільних вогневих груп. Саме 30 листопада, щороку, військовослужбовці радіотехнічних військ відзначають своє професійне свято. Я безмежно дякую вам за бойову роботу, важку щоденну працю, відданість військовому обов’язку та Присязі,
– написав командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук.
Як працюють радіотехнічні війська: дивіться відео
Вночі окупанти знову атакували Україну
- У ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував Україну 20-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з двох напрямків: окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.
- До відбиття повітряного нападу було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.
- В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях нашої країни.