Мужчина задокументировал на камеру мобильного телефона работу украинского ПВО. Позже он разместил снятые медиафайлы на своей странице в соцсети.
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СБУ задержала злоумышленника
В описании под опубликованным видео фигурант указал точное время и место съемки. Буквально через несколько минут отснятый материал попал в рекомендации значительной части пользователей соцсети, среди которых были представители российских спецслужб.
Эту информацию оккупанты могли использовать при корректировке повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".
Сотрудники Службы безопасности установили личность и его местонахождение. Мужчину задержали.
По данным следствия, злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление. Во время обысков в его помещении обнаружили мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны,
– говорится в сообщении.
Следователи СБУ, на основании собранных доказательств, выдвинули подозрение задержанному по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других военных формирований.
Служба безопасности задержала злоумышленника / Фото СБУ
На сегодняшний день решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения – пребывание под стражей. В то же время идет досудебное расследование для установления всех деталей. Как сообщает СБУ, злоумышленнику грозит 8 лет тюрьмы.
Обстрелы в Украине: последние новости
- За прошлые сутки оккупанты нанесли 50 авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных, а также населенным пунктам.
- 28 ноября россияне открыли огонь из реактивной системы залпового огня по городу Середина-Буда Сумской области. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок. Еще трое получили ранения.
- В то же время россияне еще раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки разрушений подвергся дом пожилых супругов. Мужчину госпитализировали, однако спасти ему жизнь не удалось.
- В ночь на 29 ноября россияне пытались атаковать цели в Шепетовском районе Хмельницкой области. Во время вражеской атаки сработали силы ПВО. В результате падения обломков повреждено агропредприятие.