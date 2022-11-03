Российско-украинская полномасштабная война длится 253 день. Сегодня, 3 ноября, следует поздравить тех, благодаря кому мы имеем собственное государство и можем освобождать территории Украины от оккупантов.

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День ракетных войск и артиллерии

Украинский военный и заместитель начальника Генштаба ВСУ поздравил украинских артиллеристов от имени всех военных. Он отметил, что наши воины каждый день демонстрируют мощь с начала противостояния. Генерал-лейтенант сказал, что служащие наносят сокрушительные и точные удары по всем видам и типам ракетных установок, приближая победу.

Сергей Наев командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ Уважаемые воины! Вы с честью удержали сильный натиск превосходящих сил врага в первые дни полномасштабной агрессии, показав самые высокие профессиональные навыки и умения. Свою высококлассную работу продолжаете демонстрировать и дальше – безжалостным огнем уничтожаете захватчиков, приближая победу. Слава Украине! Вместе победим!

Также он подчеркнул, что голос артиллерийских установок слышит вся Украина. Все граждане желают военным добра, выдержки, мужества и, конечно, победы над злом и русским насилием.

Полное поздравление Наева с Днем артиллерии: смотрите видео

История праздника и нашей артиллерии

День ракетных войск и артиллерии отмечают ежегодно 3 ноября с 1997 года. Праздник был основан в честь того, что нашим военным-артиллеристам во время Второй мировой войны удалось изгнать немецких оккупантов из наших земель. Сейчас военнослужащие защищают государство от российских захватчиков и демонстрируют исключительную отвагу.

Учитывая важную роль ракетных войск и артиллерии в укреплении обороноспособности государства, постановляю установить в Украине праздник — День ракетных войск и артиллерии, который ежегодно отмечать 3 ноября,

– говорится в указе президента.

Дата празднования выбрана не просто так, ведь это день начала операции по освобождению Киева в 1943 году.



Работают украинские артиллеристы / Фото Defence Express