Російсько-українська повномасштабна війна триває 253 день. Сьогодні, 3 листопада, вартує привітати тих, завдяки кому ми маємо власну державу та можемо звільняти території України від окупантів.

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День ракетних військ та артилерії

Український військовий та заступник начальника Генштабу ЗСУ привітав українських артилеристів від імені усіх військових. Він наголосив, що наші вояки щодня демонструють потужну міць від початку протистояння. Генерал-лейтенант сказав, що службовці наносять нищівні та точні удари з усіх видів і типів ракетних установок, наближаючи перемогу.

Сергій Наєв командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Шановні воїни! Ви з честю стримали навальний натиск переважаючих сил ворога у перші дні повномасштабної агресії, показавши найвищі професійні навички та вміння. Свою висококласну роботу продовжуєте демонструвати й далі – безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу. Слава Україні! Разом переможемо!

Також він підкреслив, що голос артилерійських установок чує вся Україна. Усі громадяни бажають військовим добра, витримки, мужності та, звісно, перемоги над злом та російським насиллям.

Повне привітання Наєва з Днем артилерії: дивіться відео

Історія свята та нашої артилерії

День ракетних військ і артилерії святкують щорічно 3 листопада зі 1997 року. Свято було засноване на честь того, що нашим військовим-артилеристам під час Другої світової війни вдалось вигнати німецьких окупантів з наших земель. Зараз військовослужбовці обороняють державу від російських загарбників та демонструють виняткову відчайдушність.

Ураховуючи важливу роль ракетних військ і артилерії у зміцненні обороноздатності держави, постановляю установити в Україні свято — День ракетних військ і артилерії, яке відзначати щорічно 3 листопада,

– йдеться в указі президента.

Дата святкування обрана не просто так, адже це день початку операції зі звільнення Києва у 1943 році.



Працюють українські артилеристи / Фото Defence Express