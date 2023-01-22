24 Канал собрал фото со всех уголков страны, чтобы показать, что украинцы едины в желании жить в свободной, соборной, независимой Украине.
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Так, на акцию вышли жители Высокопольской общины в Херсонской области.
В этом году традиционная цепочка единства приобрела особое значение. Украинцы стали сильнее. Украинцы несокрушимы. Только в единстве наша сила! Слава Украине! Героям слава! Вечная и светлая память тем, кто отдал свою жизнь за независимость и соборность Украины!
– говорится в сообщении общины.
Живая цепочка единства на Харьковщине / Фото Высокопольская община
В Запорожье почтили возложением цветов две знаковые для Украины даты – День Соборности Украины и годовщину провозглашения независимости УНР.
Соборность и единство – это то, на чем стоят все украинцы и все запорожцы. Очередное тому доказательство – это то, что с начала полномасштабного вторжения весь наш город, все наши люди, бизнес, волонтеры, обычные запорожцы, собрались ради помощи армии и переселенцам, ради поддержки друг друга, ради Победы,
– написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Акция ко Дню Соборности в Запорожье / Фото Анатолий Куртев
Торжественные мероприятия ко Дню Соборности Украины прошли и в Кропивницком.
В знак вечного уважения и памяти о славном прошлом Украины, об историческом воссоединении украинских земель глава ОВА Андрей Райкович и глава областного совета Сергей Шульга возложили цветы к памятнику одному из основателей украинской государственности, первому руководителю украинского правительства, соавтору Акта объединения УНР и ЗУНР – Владимиру Винниченко.
Символами Соборности на акции были флаги Украины, Европейского Союза, Крымскотатарский флаг и флаги каждой области нашего государства.
Мероприятия ко Дню Соборности в Кропивницком / Фото Кировоградская ОВА
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В Днепре, на Аллее Героев, в День Соборности Украины почтили память всех погибших за Украину.
В Днепре почтили память погибших военных / Фото Суспільне
Присутствующие возложили цветы к мемориалу / Фото
Цветы в сине-желтом цвете в память всех погибших за Украину / Фото Суспільне
Также в Днепре, возле флагштока с флагом Украины, организовали "цепочку единства". В акции приняли участие около сотни человек. Они держали в руках таблички с названиями украинских городов, в том числе деоккупированных и тех, которые сейчас в оккупации.
Акция в Днепре ко Дню соборности Украины / Фото Суспільне
В Одессе образовали живую цепочку Соборности военные, полицейские, волонтеры и просто неравнодушные люди.
Цепочка несокрушимых, как символ нашего единства и соборности,
– подписали фото организаторы.
В Одессе военные и прохожие образовали цепочку единства / Фото Нацполиция
Сине-желтый флаг связал цепочку единства / Фото Нацполиция
Присоединиться к акции могли все желающие / Фото Нацполиция
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В Хмельницком тоже прошли акции, приуроченные ко Дню Соборности. Жители провели патриотический флешмоб, который начался с забега воссоединения, а финишировал возле кинотеатра имени Шевченко.
Далее там создали "живую" карту Украины и развернули на Проскуровской стометровое украинское знамя.
Акции ко Дню Соборности в Хмельницком / Фото Хмельницкий городской совет
Цепочка единства сегодня образовали даже наши полярники в Антарктиде.
Из самого отдаленного уголка мы протягиваем эту цепочку через десятки стран в нашу родную Украину. Мы незримо, но крепко сжимаем руки наших побратимов, которые сменили полярную форму на военную форму и сейчас держат фронт,
– написали полярники.
Полярники в Антарктиде образовали цепочку единства / Фото Национальный антарктический научный центр