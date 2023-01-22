24 Канал зібрав фото з усіх куточків країни, аби показати, що українці єдині у своєму бажанні жити у вільній, соборній незалежній Україні.

Увага "Україна переможе у війні": військові та політики емоційно привітали з Днем Соборності

Так, на акцію вийшли жителі Високопільської громаді на Херсонщині.

Цього року, традиційний ланцюг єдності набув особливого значення. Українці стали сильнішими. Українці незламні. Тільки в єдності наша сила! Слава Україні! Героям слава! Вічна і світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за незалежність і соборність України!,

– йдеться у повідомленні громади.



Живий ланцюг єдності на Харківщині / Фото Високопільська громада

Історична довідка. Акт Злуки 1919 року був кульмінацією кількасотлітнього процесу усвідомлення соборної України Щороку 22 січня в день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відзначається День Соборності. Акт Злуки став історичним об'єднанням українських земель в одній державі. Він увінчав прагнення українців обох частин України – Наддніпрянщини та Наддністрянщини – щонайменше з середини XIX століття. Це – основоположна віха українського державотворення.

У Запоріжжі вшанували покладанням квітів дві знакові для України дати – День Соборності України та річницю проголошення незалежності УНР.

Соборність та єдність – це те, на чому стоять всі українці і всі запоріжці. Черговий тому доказ – це те, що з початку повномасштабного вторгнення усе наше місто, усі наші люди, бізнес, волонтери, звичайні запоріжці, згуртувалися заради допомоги армії та переселенцям, заради підтримки один одного, заради Перемоги,

– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.



Акція до Дня Соборності у Запоріжжі / Фото Анатолій Куртєв

Урочисті заходи до Дня Соборності України відбулись і у Кропивницькому.

На знак вічної шани та пам'яті про славетне минуле України, про історичне возз'єднання українських земель голова ОВА Андрій Райкович та голова обласної ради Сергій Шульга поклали квіти до пам'ятника одному із фундаторів української державності, першому керівнику українського уряду, співавтору Акта злуки УНР та ЗУНР, Володимиру Винниченку.

Символами Соборності на акції були прапори – України, Європейського Союзу, Кримськотатарський прапор та прапори кожної області нашої держави.



Заходи до Дня Соборності у Кропивницькому / Фото Кіровоградська ОВА

До теми Бахмут – це Україна: військові показали, як над містом майорить державний прапор

У Дніпрі, на Алеї Героїв, в День Соборності України вшанували пам'ять усіх загиблих за Україну.

У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих військових / Фото Суспільне

Присутні поклали квіти до меморіалу / Фото Суспільне

Квіти у синьо-жовтих кольорах пам'яті усіх загиблих за Україну / Фото Суспільне

Також у Дніпрі, біля флагштока з прапором України, організували "ланцюг єдності". В акції взяли участь близько сотні людей. Вони тримали в руках таблички з назвами українських міст, зокрема деокупованих та тих, що зараз в окупації.

Акція у Дніпрі до Дня соборності України / Фото Суспільне

В Одесі утворили живий ланцюг Соборності військові, поліцейські, волонтери та просто небайдужі люди.

Ланцюг незламних, як символ нашої єдності та соборності,

– підписали фото організатори.

В Одесі військові та перехожі утворили ланцюг єдності / Фото Нацполіція

Синьо-жовтий стяг пов'язав ланцюг єдності / Фото Нацполіція

Долучитись до акції могли усі охочі / Фото Нацполіція

​Увага Переселенці з Маріуполя у Львові заспівали сучасну колядку: Садовий поділився зворушливим відео

У Хмельницькому теж пройшли акції приурочені Дню Соборності. Жителі провели патріотичний флешмоб, який розпочався із забігу злуки, що фінішував біля кінотеатру імені Шевченка.

Далі там створили "живу" карту України та розгорнули на Проскурівській стометровий український прапор.

Акції до Дня Соборності у Хмельницькому / Фото Хмельницька міська рада

Ланцюг єдності сьогодні утворили навіть наші полярники в Антарктиді.

З найвіддаленішого куточка ми простягаємо цей ланцюг через десятки країн до нашої рідної України. Ми незримо, але міцно стискаємо руки наших побратимів, які змінили полярну форму на військовий однострій і нині тримають фронт,

– написали полярники.

Полярники в Антарктиді утворили ланцюг єдності / Фото Національний антарктичний науковий центр