На этот раз они собрались возле Госпрома. Как рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко, таким образом активисты хотели показать, насколько это здание пострадало в результате российских обстрелов.

Читайте также Враг не ожидал, – комбат сказал, как удалось помешать штурму россиян на Купянском направлении

В Харькове отметили День Соборности

Корреспондентка 24 Канала заметила, что около 50 человек решились выйти на центральную площадь с многометровым флагом.

Это такая акция выхода из подземелья, как говорят сами участники мероприятия, она очень символичная,

– отметила Черненко.

Ведь она показывает, что, хоть Харьков и прифронтовой город, все равно есть люди, которые готовы быть здесь до последнего и максимально показывать эту соборность, без которой не может быть победы.

Общественная активистка Галина Куц отметила, что участникам мероприятия важно развернуть большой флаг Украины с Востока на Запад и отпраздновать этот важный день.

Она также отметила, что 21 января 1934 года вышел указ, согласно которому Харьков перестал быть столицей Советской Украины. И это важно, ведь Россия использует миф о "первой столице", и якобы только потом она переехала в Киев. На самом же деле наша государственность имеет гораздо более глубокие корни.

По словам общественного активиста Владимира Чистилина, было бы безопаснее проводить акцию под землей, как обычно. Но ее участники хотели показать, что в Харькове отмечают День Соборности, и так это увидит больше людей.

Мы будем выходить и стоять не только за себя – и за крымчан, и за людей с Донбасса. Мы будем стоять за Бахмут, за Волчанск и за всех тех, кто, к сожалению, не может принять участие в нашей акции,

– сказал Владимир Чистилин.

Он добавил, что участники акции понимают, в какой ситуации находится Украина. Но соборность – это всегда история о единении как людей, так и территорий, единении каких-то интересов и общих мыслей.