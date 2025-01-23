Цього разу вони зібралися біля Держпрому. Як розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко, так активісти хотіли показати, наскільки ця будівля постраждала внаслідок російських обстрілів.

Читайте також Ворог не очікував, – комбат сказав, як вдалося завадити штурму росіян на Куп'янському напрямку

У Харкові відзначили День Соборності

Кореспондентка 24 Каналу зауважила, що близько 50 людей наважилися вийти на центральну площу з багатометровим прапором.

Це така акція виходу з підземелля, як говорять самі учасники заходу, вона дуже символічна,

– зазначила Черненко.

Адже вона показує, що, хоч Харків і прифронтове місто, все одно є люди, які готові бути тут до останнього й максимально показувати цю Соборність, без якої не може бути перемоги.

Громадська активістка Галина Куц наголосила, що учасникам заходу важливо розгорнути великий прапор України зі Сходу на Захід і відсвяткувати цей важливий день.

Вона також зауважила, що 21 січня 1934 року вийшов указ, згідно з яким Харків перестав бути столицею Радянської України. І це важливо, адже Росія використовує міф про "пєрвую століцу", і нібито лише потім вона переїхала до Києва. Насправді ж наша державність має набагато глибше коріння.

За словами громадського активіста Володимира Чистіліна, було б безпечніше проводити акцію під землею, як зазвичай. Але її учасники хотіли показати, що у Харкові відзначають День Соборності, й так це побачить більше людей.

Ми виходитимемо і стоятимемо не тільки за себе – і за кримчан, і за людей з Донбасу. Ми стоятимемо за Бахмут, за Вовчанськ і за всіх тих, хто, на жаль, не може взяти участь в нашій акції,

– сказав Володимир Чистілін.

Він додав, що учасники акції розуміють, в якій ситуації перебуває Україна. Але соборність – це завжди історія про єднання як людей, так і територій, єднання якихось інтересів та спільних думок.