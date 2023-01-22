В Нью-Йорке на площади Flatiron Plaza разместили инсталляцию из 335 подсолнухов в рамках кампании "Единая Украина". Об этом рассказали организаторы акции Unify Ukraine Campaign.

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С 19 по 22 января жители Нью-Йорка могут посетить сад из подсолнухов под открытым небом и стать частью момента, в котором можно выразить свою поддержку борьбе за освобождение и воссоединение земли и народа.

Посетителей приглашают сфотографироваться на фоне сада из подсолнухов и поделиться фотографиями в соцсетях с хештегом #UnifyUkraine, выразить поддержку миллионам беженцев и тем, кто остался дома, чтобы бороться за свободу,

– рассказали организаторы акции.

Фото из соцсетей:

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Перейдя по хештегам в инстаграме, можно увидеть трогательные сообщения. Люди распространяют фото подсолнухов и поддерживают Украину и украинский народ. В частности, вот некоторые из постов:

"Не забывайте об Украине. Украинский народ до сих пор ведет тяжелую борьбу за сохранение своего суверенитета и ресурсов",

"Украинцы должны знать, что они не одиноки в своей борьбе за освобождение своей нации от российской оккупации",

"За мир, за демократию, за свободу, за права человека, за универсальные ценности… За мир и единство… за Украину",

"22 января – День Соборности Украины. Дай Бог мира и справедливости. Молимся за народ Украины сегодня и каждый день, пока не закончится эта война!".

Инсталляция с подсолнухами в центре Нью-Йорка: смотрите видео