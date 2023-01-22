У Нью-Йорку на площі Flatiron Plaza розмістили інсталяцію з 335 соняшників у рамках кампанії "Єдина Україна". Про це розповіли організатори акції Unify Ukraine Campaign.

До теми "Живі ланцюги", флешмоби та забіги: як українці у День Соборності об'єднали усю країну

Кожна квітка символізує один день повномасштабної війни

З 19 по 22 січня жителі Нью-Йорка можуть відвідати соняшниковий сад просто неба і стати частиною моменту, у якому можна висловити свою підтримку боротьбі України за звільнення та возз'єднання землі й народу.

Відвідувачів запрошують сфотографуватися на фоні соняшникового саду та поділитися фотографіями в соцмережах з хештегом #UnifyUkraine і висловити підтримку мільйонам біженців та тим, хто залишився вдома, щоб боротися за свободу,

– розповіли організатори акції.

Фото із соцмереж:

Як іноземці беруть участь у флешмобі

Перейшовши за хештегом в інстаграмі, можна побачити зворушливі дописи. Люди поширюють фото соняшників та висловлюють підтримку Україні та українському народу. Зокрема ось деякі з постів:

"Не забувайте про Україну. Український народ досі веде важку боротьбу за збереження свого суверенітету та ресурсів",

"Українці повинні знати, що вони не самотні у своїй боротьбі за звільнення своєї нації від російської окупації",

"За мир, за демократію, за свободу, за права людини, за універсальні цінності… За мир і єдність… за Україну",

"22 січня – День Соборності України. Дай Боже миру і справедливості. Молимося за народ України сьогодні й щодня, доки не закінчиться ця війна!".

Інсталяція з соняшниками у центрі Нью-Йорка: дивіться відео