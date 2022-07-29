Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и спикер международного разведывательного сообщества Informnapalm Михаил Макарук. Именно 29 июля 2014 года произошел самый "черный день" за всю историю ССО.

Важно 29 июля – День Сил специальных операций ВСУ: что это за праздник и кто такие ССО

Тогда погибла большая группа спецназовцев

29 июля 2014 года две группы спецназовцев отправились на поиски пилота сбитого Су-25. Под населенным пунктом Латышево Донецкой области у них завязался бой, в результате которого погибли 8 военных, еще 7 – получили ранения, двое из которых впоследствии умерли.

Все произошло из-за местного жителя, который оказался предателем. Как отмечает Макарук, мужчину оперативно задержали.

Это было из-за предательства местного жителя, которого затем молниеносно задержали. Группа пробралась на территорию врага, идентифицировала, где он, тупо похитила и привезла на подконтрольную территорию. Впоследствии его обменяли при Зеленском. Двоякие ощущения были, но имеем то, что имеем,

– рассказал Макарук.

Кроме этого, 29 июля свой день празднуют отбросы из "московской альфы". Макарук отмечает, что силы ССО не хотят иметь ничего общего с этими подонками.

Спецназовцы много раз просили у представителей украинской власти перенести профессиональный праздник. Однако до сих пор никто так и не принялся за это дело.

"Тихо пришел, тихо ушел"

Силы специальных операций – отдельный род войск, в котором проводятся особые операции, о которых вслух не говорят. Не зря неофициальный гимн ССО – песня Андрея Антоненко "Тихо пришел, тихо ушел". Боевой лозунг спецназовцев – "Иду на вы!". Эти подразделения считают военной элитой государства.

По словам Макарука, ССО – один из самых недооцененных родов войск, но это бренд, в который многие хотят попасть. Здесь не снимают много роликов, и мало кто вообще слышит о работе спецназовцев.

Никто не слышит об их работе. Иногда, бывает, всплывает, что неизвестные партизаны или бойцы ТрО что-то сделали. Ты тихо улыбаешься и говоришь: "Да-да, бойцы ТрО...",

– рассказывает Макарук.

Михаил Макарук о Силах специальных операций и контрнаступлении на Крым после Херсона: смотрите видео

Силы ССО активно выполняют задачи на фронте с 2014 года. К примеру, недавно, 27 июля, спецназовцы уничтожили группу оккупантов на Херсонском направлении. А в конце июня разбили колонну врага в Донецкой области. Тогда сгорели 6 вражеских РСЗО "Ураган" и другая техника. Но не стоит забывать, что много операций сил ССО нигде не афишируют.