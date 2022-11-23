Мальчик рассказывает Святому, что сначала хотел велосипед. В то же время теперь живет не дома и предполагает, что Николай его не найдет.

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Поэтому я прошу суперсилу для ВСУ. Подари всем воинам броню сотого уровня, чтобы все вернулись живыми, суперсилу невидимости, чтобы враг их не видел, бесконечный запас оружия и боеприпасов,

– просит мальчик.

Также Игорь просит у Святого Николая тёплую зиму для наших защитников.



Трогательное письмо мальчика к Святому Николаю / Воздушное командование "Восток"

Как 9-летняя дочь героя помогает ВСУ

Маргарите Полищук – дочери воина ВСУ – 9 лет. Когда папа отправился на фронт защищать Украину от российских захватчиков, ребенок начал собирать деньги для военных нужд. Девочке удалось собрать уже более 300 тысяч гривен. За эти деньги приобрели автомобиль и дрон. Пока они уже находятся в одной из самых горячих точек фронта.

История маленькой Маргариты ярко демонстрирует, что украинские дети – несокрушимые.

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