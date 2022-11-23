Хлопчик розповідає Святому, що спершу хотів велосипед. Водночас тепер мешкає не вдома й припускає, що Миколай його не знайде.

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Тому я прошу суперсилу для ЗСУ. Подаруй усім воїнам броню сотого рівня, щоб всі повернулися живими, суперсилу невидимості, щоб ворог їх не бачив, безкінченний запас зброї та боєприпасів,

– просить хлопчик.

Також Ігор просить у Святого Миколая теплу зиму для наших захисників.



Зворушливий лист хлопчика до Святого Миколая / Повітряне командування "Схід"

Як 9-річна донька героя допомагає ЗСУ

Маргариті Поліщук – донечці воїна ЗСУ – 9 років. Коли тато вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників, дитина почала збирати гроші для потреб військових. Загалом дівчинці вдалося зібрати вже понад 300 тисяч гривень. За ці гроші придбали автомобіль та дрон. Наразі вони вже перебувають в одній з найгарячіших точок фронту.

Історія маленької Маргарити яскраво демонструє, що українські діти – незламні.

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