Об этом президент сообщил в своем видеообращении к украинскому народу вечером 21 марта.

Читайте также Нас не берут, потому что боятся России, – Зеленский о НАТО и гарантиях безопасности для Украины

Украинская армия сдерживает оккупантов

Глава государства отметил, что после 8 лет агрессии на востоке Украины враг понемногу пытается шевелиться. Где перейти в наступление, где захватить нашу дорогу, где переправиться через реку.

Украинская армия – молодцы – отражает эти попытки. И сдерживает оккупантов,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он рассказал, что в текущие сутки российские войска нанесли удар "Градами" по Житомирской области. ВСУ сразу же дали достойный ответ врагу.

Сбит очередной самолет захватчиков

В Харьковской области под Чугуевом украинские военнослужащие сбили очередной самолет противника.

Наши воины уже насбивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается только удивляться: "Что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота?",

– отметил президент.

"Я сказал также не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми", – объяснил политик.

Россияне убили экс-узника концлагерей

Владимир Зеленский проинформировал, что в Харькове был убит Борис Романченко – бывший заключённый нацистских концлагерей, которому было 96 лет.

Вдумайтесь – сколько всего он прошёл! Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенем-Юнде и Берген-Бельзене – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит российским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке,

– продолжил глава государства.

"С каждым днем ​​этой войны все очевиднее, что это у них такое – "денацификация", – подчеркнул он.

Оккупанты не знают, что такое свобода

Президент указал, что в Херсоне оккупанты стреляли по людям, которые вышли мирно без оружия на митинг за свою свободу, за свободу народа Украины.

Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу. Их нагнали сюда, честно говоря, будто осужденных. Осужденных на смерть, осужденных позор,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в Запорожской области подверглась обстрелу колонна с мирными жителями. Там было много детей.

Четверо детишек госпитализированы;

Двое – в тяжелом состоянии.

Работало восемь гуманитарных коридоров

В течение дня работали 8 гуманитарных коридоров:

Киевщина;

Донецкая и Луганская области;

Ворзель;

Буча;

Большая Дымерка;

Мариуполь;

Лисичанск;

Северодонецк;

Попасная;

Кременная.

Спасли 8 тысяч 57 человек. Удалось доставить и 200 тонн гуманитарной помощи. Всем спасибо, кто это делал, кто работал ради людей,

– отметил политик.

Зеленский говорил с Рютте и Макроном

Владимир Зеленский рассказал, что говорил с премьер-министром Нидерландов Рютте и президентом Франции Эмануэлем Макроном. Координировали позиции в преддверии важных саммитов в Европе.

А ведь 24 марта состоятся встречи Большой семерки, лидеров государств НАТО и Евросоюза. Наша позиция точно прозвучит. Прозвучит, поверите мне, крепко,

– заверил он.

Президент наградил 105 наших воинов

Глава государства добавил, что подписал указ о награждении орденами и медалями 105 наших воинов, из них 7, к сожалению, посмертно. Президент поблагодарил каждого.

Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, приближающий нас всех к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!

– подытожил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео