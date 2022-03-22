Про це президент повідомив у своєму відеозверненні до українського народу ввечері 21 березня.

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Українська армія стримує окупантів

Глава держави зазначив, що після 8 років агресії на сході України ворог потроху намагається ворушитися. Десь перейти у наступ, десь захопити нашу дорогу, десь переправитись через річку.

Українська армія – молодці – відбиває ці намагання. І стримує окупантів,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він розповів, що поточної доби російські війська завдали удару "Градами" по Житомирській області. ЗСУ одразу ж дали гідну відповідь ворогу.

Збито черговий літак загарбників

На Харківщині під Чугуєвом українські військовослужбовці збили черговий літак противника.

Наші воїни вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватись: "Що у їхніх пілотів замість розуму? Невже також пустота?",

– зазначив президент.

"Я сказав також не випадково, тому, що пустота у них точно замість серця. Замість душі. Замість всього, що робить людей людьми", – пояснив політик.

Росіяни вбили ексв'язня концтаборів

Володимир Зеленський поінформував, що у Харкові був убитий Борис Романченко – колишній в'язень нацистських концтаборів, якому було 96 років.

Вдумайтесь – скільки усього він пройшов! Він вижив у Бухенвальді, ДОра-МІттельбау, ПенемЮнде і БЕрген-БЕльзені – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, який вдарив по звичайній харківській багатоповерхівці,

– продовжив глава держави.

"З кожним днем цієї війни все очевидніше, що це у них таке – "денацифікація", – підкреслив він.

Окупанти не знають, що таке свобода

Президент вказав, що у Херсоні окупанти стріляли по людях, які вийшли мирно без зброї на мітинг за свою свободу, за свободу народу України.

Російські військові навіть не знають, що це таке – мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених. Засуджених на смерть, засуджених ганьбу,

– наголосив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, у Запорізькій області потрапила під обстріл колона з мирними мешканцями. Там було багато дітей.

Четверо діточок госпіталізовані;

Двоє – у важкому стані.

Працювало вісім гуманітарних коридорів

Протягом дня працювали 8 гуманітарних коридорів:

Київщина;

Донецька і Луганська області;

Ворзель;

Буча;

Велика Димерка;

Маріуполь;

Лисичанськ;

Сєвєродонецьк;

Попасна;

Кремінна.

Врятували 8 тисяч 57 людей. Вдалося доставити і 200 тонн гуманітарної допомоги. Всім дякую, хто це робив, хто працював заради людей,

– зазначив політик.

Зеленський говорив з Рютте та Макроном

Володимир Зеленський розповів, що говорив з премʼєр-міністром Нідерландів Рютте та президентом Франції Емануелем Макроном. Координували позиції напередодні важливих самітів у Європі.

Адже 24 березня відбудуться зустрічі Великої сімки, лідерів держав НАТО і Євросоюзу. Наша позиція точно прозвучить. Прозвучить, повірите мені, міцно,

– запевнив він.

Президент нагородив 105 наших воїнів

Глава держави додав, що підписав указ про нагородження орденами та медалями 105 наших воїнів, з них 7, на жаль, посмертно. Президент подякував кожному.

Це був день тяжких подій. Тяжких висновків. Але це був ще один день, який наближає нас всіх до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!

– підсумував Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео