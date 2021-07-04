Чемодан без ручки

Украинское мореплавание в Черном море имеет давнюю историю и традиции. В наши дни их продолжателем является ВМС ВСУ. Украинский военный флот возник в начале 90-х после развала СССР и могучего обломка ВМС этого тоталитарного государства – Черноморского флота.

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Наличие мощного военного монстра в закрытом море не имело практического значения и было, де-факто, реликтом мегаломании Кремля и продуктом "холодной войны", когда СССР вместо того, чтобы строить для своих граждан достойное жилье с туалетом не на улице, тратил огромные деньги на крейсера и фрегаты.

Вопрос распределения бывшего Черноморского флота СССР между Украиной и Россией превратился в долгоиграющую мыльную оперу в девяностые и стал миной замедленного действия уже в наше время, когда российские военные базы на украинской территории стали плацдармом для диверсионной спецоперации по оккупации Крыма.

Оккупация Крыма

События зимы – весны 2014 года стали большим испытанием для ВМС ВСУ – Украинские моряки оказались не готовы к российской агрессии и были побеждены практически без боя – 51 военный корабль украинского военно-морского флота был захвачен оккупантами и только 10 кораблей (вместе с флагманом ВМС – фрегатом "Гетман Сагайдачный") избежали печальной участи заложников. Героическое отражение атак российских коммандос моряками тральщика "Черкассы" стало легендарным, но только единичным эпизодом.

Легендарное исполнение песни Сергея Михалка экипажем тральщика "Черкассы":

Треть украинских моряков изменила военной присяге и перешла на сторону оккупантов, еще столько же решили уволиться из рядов ВМС ВСУ. Только треть личного состава осталась верной присяге.

Возрождение украинского флота

После эвакуации ВМС ВСУ из Крыма новым центром дислокации стала Одесса. Тогда же встал вопрос о реформе военно-морских сил Украины. В 2018 году была наконец разработана, а в начале 2019-го представлена ​​долгосрочная стратегия развития ВМС. Согласно плану, неповоротливое советское наследие имеет превратиться в современные военно-морские силы.

Построенные по стандартам НАТО, они включают три большие составляющие – надводные силы, морская пехота и морская авиация. Именно на них возложена задача по установлению контроля над территориальными водами (12 морских миль) и защите национальных интересов в исключительной морской экономической зоне Украины (200 морских миль).

ВМС – гордость Украины:

Противодействие России

Реализации этих планов активно препятствует Россия. Государство-агрессор после захвата украинского Крыма не останавливается на достигнутом и продолжает планомерную ползучую оккупацию. Сейчас россияне фактически "закрыли" Азовское море. Они плевали на международное право и под предлогом перманентных военных учений не допускают корабли других государств в него.

Военное преступление РФ онлайн, 18+:

Дерзкое нападение в нейтральных водах вблизи Керченского пролива на украинские корабли 25 ноября 2018 года доказало, что русские потеряли пределы адекватности и способны на военные преступления ради сохранения влияния в регионе.

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– представитель российских ВМС в ходе атаки на украинские корабли в Керченском проливе лаконично формирует российскую геополитическую парадигму.

Нападение на украинских моряков 25 ноября 2018 года, к сожалению, не единичный случай, а лишь один из эпизодов ползучей оккупации России. Также были незаконные захваты украинских гражданских кораблей, обстрел самолетов, а также захват месторождений полезных ископаемых в украинской части шельфа Черного моря. Оккупанты в своей безнаказанной наглости дошли до того, что захватили газовые платформы в море всего в 100 километрах от Одессы (это те же так называемые "вышки Бойко").

К теме Черное море не было и не должно быть "российским озером"

В 2021 году Россия пошла еще дальше – 23 июня оккупанты провели психологические атаки на британский эсминец HMS Defender, а на следующий день – на нидерландский фрегат Zr.Ms. Evertsen. Эти корабли, а также американский эсминец USS Ross прибыли в акваторию Черного моря по приглашению Украины для участия в традиционных международных учениях Sea Breeze 2021 и стали мишенями для российской гибридной военно-пропагандистской операции.

Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно было бы представить, что мир приблизился к Третьей мировой войне. Потому что те, кто делает это, знают, что не могут выйти победителями из этой войны,

– российский президент Путин мечтает мнимой величием на "Прямой линии" 30 июня 2021 года.

Все это показательное бряцание оружием было направлено на внутреннего российского потребителя. На цивилизованный мир действия оккупантов никакого влияния не имели. Устаревшее российское вооружение – не конкурент современным кораблям НАТО. Упомянутый выше британский HMS Defender легко бы сраавился с российской старой банкой Су-24М, который якобы сбрасывал бомбы по курсу корабля Ее Величества, а также с другими самолетами агрессора.

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Великобритания и Украина будут строить военные корабли и базы для ВМС:

Уроки истории и современность

На что способны российские ВМС мы увидели на примере авианосца "Адмирал Кузнецов", который опозорился на весь мир своим трагикомичным рейдом в Сирию и последующей эвакуацией. Сейчас под Sea Breeze 2021 Россия проводит собственные военные учения, конечно, за счет российских пенсионеров и несчастных граждан РФ, которые снова, как и во времена СССР, остались без газификации собственных домов.

Гордость российского флота:

За счет простых россиян были построены новые корабли и подводные лодки, но все эти "Колпино" и другие плавсредства только напоминают о колоссальном разрыве в технологиях между Россией и миром и заставляют проводить параллели с Крымской войной 1853 – 1856 годов, завершившейся позорным поражением для царизма .

Украина готовится вернуть свое:

Украина отказалась быть частью российского имперского проекта (балагана) и сейчас с надеждой смотрит на Запад и развивает собственные ВМС по стандартам НАТО и исходя из сугубо практических соображений. В этом нашему государству активно помогают союзники – Великобритания и США.

Также никто не забывает о захвачено россиянами в 2014 году. Если дипломаты не договорятся о мирном решении вопроса, забирать свое придется украинской армии при активной поддержке сегодняшнего именинника – Военно-морских сил ВСУ.