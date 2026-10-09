В Украине может появиться новый праздник: что будут отмечать 12 октября

В Украине предлагают ввести новый государственный праздник – День военного капеллана. Соответствующее предложение Всеукраинской Рады церквей и религиозных организаций уже направлено на рассмотрение президенту Украины.

О подготовке соответствующего решения во время брифинга в "Укринформе" сообщил офицер отдела взаимодействия со СМИ управления по связям с общественностью ГУК ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, инициаторы ожидают официального утверждения праздника на самом высоком уровне.

Документ ожидает решения Офиса Президента

Для государственного праздника выбрали дату – 12 октября.

Мы надеемся, что в этом году, возможно, даже в преддверии этого праздника, появится указ президента,

– сказал Ковалев.

Идея учреждения праздника стала совместной инициативой различных религиозных объединений, а также служб военного капелланства разных родов и видов войск. Процедура согласования длилась в течение последнего года.

Начальник Службы военного капелланства ВСУ полковник Александр Вовкотеча пояснил, что предложение уже прошло почти все необходимые этапы в государственных ведомствах.

"За этот год мы прошли все согласования со всеми структурами: и с Всеукраинской Радой церквей, и с Межконфессиональной Радой военно-патриотического воспитания Министерства обороны Украины. Сейчас, похоже, согласование в Кабмине также прошло. И сейчас это согласование находится в Офисе Президента", – отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня войск связи и кибербезопасности ВСУ, который отмечается 8 августа.