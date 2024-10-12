На их плечи капелланов немало задач, однако главным из них является удовлетворение духовных и моральных потребностей военнослужащих. О сложной и важной работе капелланов 24 Каналу больше рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович.

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День военного капеллана

Украина отмечает День военного капеллана. В этом году этот праздник пришелся на 12 октября по обновленному церковному календарю.

Поздравления всем военным капелланам. Я считаю, это сверхсмелые люди, которые добровольно берут на себя все тяготы военной службы, которые сейчас имеют наши военнослужащие без оружия. Обычный боец имеет оружие и в случае опасности может отстреливаться, а капеллану запрещено иметь оружие. Его сила – это сила веры, сила убеждения,

– отметила Людмила Филипович.

Капелланы не только общаются с военными непосредственно на фронте. Им также приходится общаться с семьями павших защитников: женами, детьми, родителями.

По договоренности с Министерством обороны выделено 800 должностей для военных капелланов, но они заполнены лишь наполовину.

"Это непростое решение, что должен принять священник, отдав свой приход и полностью отдавшись работе на фронте. Они должны заниматься душами военнослужащих, отвечать на их религиозные потребности. Для меня это герои. Такие же, как и военные, которые участвуют в боевых действиях", – отметила религиовед.

Стоит заметить, что военными капелланами могут быть не только христиане, но и сторонники других религий. Более того, они не могут демонстрировать свою конфессиональную принадлежность. Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести назначает их не как представителей своих религиозных общин, а как духовников.

Кроме того, капелланы осуществляют определенные религиозные обряды, в частности, венчания и даже крещение детей.