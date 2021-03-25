Автозаки, 45 задержанных и военная техника: как Лукашенко "подготовился" ко Дню воли
В Беларуси 25 марта отмечают День воли. Недавно Светлана Тихановская призвала белорусов именно в этот исторический день снова выйти на протесты.
Источник:"Радыё Свабода"
Впрочем, самопровозглашенный Лукашенко подготовился и вывел на улицы Минска много спецтехники и силовиков. Важно сразу отметить: исполком городского совета Минска официально запретил митинг в День воли.
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Что происходит в Минске на День воли
В районе Академии наук силовики в форме задержали мужчину, который шел рядом с женщиной. Его под руки потащили в направлении, на которое указали правоохранители.
По данным правозащитников, уже задержали 45 человек.
В центре Минска авто выстроились в колонну и сигналили. Так накануне в соцсетях активисты договорились выражать поддержку Дню Воли.
По состоянию на 18 часов уже был частично перекрыт центр, а по улицам Независимости и Победителей ограничили движение. Возле здания администрации президента стоят автобусы для перевозки личного состава, водометы, автозаки.
Военные "отдыхают" / Фото "Радыё Свабода"
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