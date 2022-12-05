Для многих украинцев это особенный праздник. Ведь после 24 февраля многие вообще изменили свою деятельность и начали помогать нашим военным.
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ВСУ поздравили украинских волонтеров
Сухопутные войска ВСУ тепло поздравили украинских волонтеров, которые с каждым днем приближают победу Украины.
Дорогие украинцы, обычно вы благодарите Вооруженные Силы, однако есть день, когда и военные благодарят вас. В День волонтера армия выражает свое уважение и благодарность всем тем, кто может найти все и привезти в самые горячие точки на фронте,
– говорится в сообщении.
С начала российской агрессии волонтеры поддерживали и продолжают поддерживать армию. Сейчас каждому воину за что поблагодарить волонтеров, отмечают в ВСУ.
Украинские волонтеры могут все
Вместо ужина с семьей или выходных с друзьями вы едете в боевые подразделения, чтобы доставить нашим защитникам на передовой самое необходимое.
Быть волонтером сейчас – это почетно и уважительно. Мы на передовых позициях благодарим вас за ежедневный труд,
– отметили военные.
Также они подчеркнули, что нашим волонтерам по силам все: привезти тепловизор или пригнать машину, найти то, чего нет в стране или даже собрать миллион на "Байракторы" или спутник.
Что известно о празднике
- Генеральная Ассамблея ООН в 1985 г. предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/40/212.
- ООН призвала государства осуществить меры по повышению осведомленности о важном вкладе службы добровольцев и тем самым побуждать еще больше людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев как на родине, так и за рубежом. Волонтеры (добровольцы) - это люди, которые свое свободное время тратят на благо общества.