Для многих украинцев это особенный праздник. Ведь после 24 февраля многие вообще изменили свою деятельность и начали помогать нашим военным.

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ВСУ поздравили украинских волонтеров

Сухопутные войска ВСУ тепло поздравили украинских волонтеров, которые с каждым днем приближают победу Украины.

Дорогие украинцы, обычно вы благодарите Вооруженные Силы, однако есть день, когда и военные благодарят вас. В День волонтера армия выражает свое уважение и благодарность всем тем, кто может найти все и привезти в самые горячие точки на фронте,

– говорится в сообщении.

С начала российской агрессии волонтеры поддерживали и продолжают поддерживать армию. Сейчас каждому воину за что поблагодарить волонтеров, отмечают в ВСУ.

Украинские волонтеры могут все

Вместо ужина с семьей или выходных с друзьями вы едете в боевые подразделения, чтобы доставить нашим защитникам на передовой самое необходимое.

Быть волонтером сейчас – это почетно и уважительно. Мы на передовых позициях благодарим вас за ежедневный труд,

– отметили военные.

Также они подчеркнули, что нашим волонтерам по силам все: привезти тепловизор или пригнать машину, найти то, чего нет в стране или даже собрать миллион на "Байракторы" или спутник.

Что известно о празднике