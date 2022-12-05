Для багатьох українців це особливе свято. Адже після 24 лютого багато хто взагалі змінив свою діяльність та почав допомагати нашим військовим.

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ЗСУ привітали українських волонтерів

Сухопутні війська ЗСУ тепло привітали українських волонтерів, які з кожним днем наближують перемогу України.

Дорогі українці, зазвичай ви дякуєте Збройним Силам, проте є день, коли і військові дякують вам. В День волонтера армія виказує свою повагу та вдячність всім тим, хто може знайти все і привезти у найгарячіші точки на фронті,

– йдеться у повідомленні.

Від початку російської агресії волонтери підтримували та продовжують підтримувати армію. Зараз кожен воїн має за що подякувати волонтерам, зазначають в ЗСУ.

Українські волонтери можуть все

Замість вечері з родиною або вихідних з друзями ви їдете в бойові підрозділи, щоб доставити нашим захисникам на передовій найнеобхідніше.

Бути волонтером зараз – це почесно та шанобливо. Ми на передових позиціях дякуємо вам за щоденну працю,

– зазначили військові.

Також вони наголосили, що нашим волонтерам до снаги все: привезти тепловізор чи пригнати машину, знайти те, чого нема в країні чи навіть зібрати мільйон на "Байрактари" чи супутник.

Що відомо про свято