Для багатьох українців це особливе свято. Адже після 24 лютого багато хто взагалі змінив свою діяльність та почав допомагати нашим військовим.
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ЗСУ привітали українських волонтерів
Сухопутні війська ЗСУ тепло привітали українських волонтерів, які з кожним днем наближують перемогу України.
Дорогі українці, зазвичай ви дякуєте Збройним Силам, проте є день, коли і військові дякують вам. В День волонтера армія виказує свою повагу та вдячність всім тим, хто може знайти все і привезти у найгарячіші точки на фронті,
– йдеться у повідомленні.
Від початку російської агресії волонтери підтримували та продовжують підтримувати армію. Зараз кожен воїн має за що подякувати волонтерам, зазначають в ЗСУ.
Українські волонтери можуть все
Замість вечері з родиною або вихідних з друзями ви їдете в бойові підрозділи, щоб доставити нашим захисникам на передовій найнеобхідніше.
Бути волонтером зараз – це почесно та шанобливо. Ми на передових позиціях дякуємо вам за щоденну працю,
– зазначили військові.
Також вони наголосили, що нашим волонтерам до снаги все: привезти тепловізор чи пригнати машину, знайти те, чого нема в країні чи навіть зібрати мільйон на "Байрактари" чи супутник.
Що відомо про свято
- Генеральна Асамблея ООН в 1985 році запропонувала урядам щорічно відзначати 5 грудня Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/40/212.
- ООН закликала держави здійснити заходи з метою підвищення поінформованості про важливий внесок служби добровольців і тим самим спонукати ще більше людей в усіх сферах діяльності пропонувати свої послуги в якості добровольців як на батьківщині, так і за кордоном. Волонтери (добровольці) — це люди, які свій вільний час витрачають на благо суспільства.