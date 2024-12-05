Об этом 24 Каналу сказал волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула, отметив, что наибольшее уважение – именно военным. Но не зря День волонтера и День ВСУ (6 декабря) стоят рядом. Ведь это две половинки одного целого.

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Важен буквально каждый донат

Для украинского волонтера нет такого понятия как "что-то невозможное". Ведь они опираются на поддержку десятков миллионов украинцев. Поэтому стоит поблагодарить как украинцам, так и иностранцам, которые продолжают помогать Силам обороны Украины.

Иногда тут бывают особенно щемящие моменты. К примеру, Фонд Сергея Притулы раз в полгода получает большой донат от людей с временно оккупированных территорий.

Важно помнить, что любой донат является одинаково ценным. Различные пророссийские подонки всегда пробуют дожать человека, чтобы он вообще перестал помогать Силам обороны Украины.

Самое важное, что должен сделать волонтер, – не позволять никому обесценивать ваш донат. Разная пророссийская сволочь пишет на украинскую аудиторию, чтобы высмеять донаты в 10-20 гривен. Люди комплексуют и закрываются и перестают донатить. Донат в 10-20 гривен – это ровно на 10-20 гривен больше, чем ничего. Поэтому спасибо за каждую копейку, которую мы эффективно направили на помощь военным,

– подчеркнул Притула.

Сильно помогают и различные инициативы от бизнеса. К примеру, медицинские проекты Фонда Сергея Притулы, которые работают на деоккупированных и прифронтовых территориях, во многом опираются на топливо, которое "подвесили" клиенты на заправках.

Сейчас Фонд Сергея Притулы начал проект "Молнии ССО". Цель – укомплектовать ударные мобильные группы ССО, которые работают с беспилотниками самолетного типа. На оснащение одного экипажа нужно около 3 миллионов гривен. Средства пойдут на 42 БпЛА "Дартс", пикап, генератор, зарядную станцию, "Старлинк" и средства РЭБ и РЭР. Каждый, кто сделает донат на "Монобанк", получит шанс выиграть машину.

Задонатить на сбор на ССО можно на сайте Фонда Сергея Притулы.