Про це 24 Каналу наголосив волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула, зауваживши, що найбільша шана – саме військовим. Але не дарма День волонтера та День ЗСУ (6 грудня) стоять поруч. Адже це дві половинки одного цілого.

До теми Сили спеціальних операцій ЗСУ подякували волонтерам

Важливий буквально кожен донат

Для українського волонтера немає такого поняття як "щось неможливе". Адже вони опираються на підтримку десятків мільйонів українців. Тому варто подякувати як українцям, так і іноземцям, які продовжують допомагати Силам оборони України.

Інколи тут бувають особливо щемливі моменти. До прикладу, Фонд Сергія Притули раз у пів року отримує великий донат від людей з тимчасово окупованих територій.

Важливо пам'ятати, що будь-який донат є однаково цінним. Різні проросійські покидьки завжди пробують дотиснути людину, аби вона взагалі перестала допомагати Силам оборони Україні.

Найважливіше, що має зробити волонтер, – не дозволяти нікому знецінювати ваш донат. Різна проросійська наволоч пише на українську аудиторію, щоб висміяти донати в 10-20 гривень. Люди комплексують та закриваються і перестають донатити. Донат у 10-20 гривень – це рівно на 10-20 гривень більше, ніж нічого. Тому дякуємо за кожну копійку, яку ми ефективно скерували на допомогу військовим,

– підкреслив Притула.

Сильно допомагають й різні ініціативи від бізнесу. До прикладу, медичні проєкти Фонду Сергія Притули, які працюють на деокупованих та прифронтових територіях, багато в чому опираються на пальне, яке "підвісили" клієнти на заправках.

Зараз Фонд Сергія Притули розпочав проєкт "Блискавки ССО". Мета – укомплектувати ударні мобільні групи ССО, які працюють з безпілотниками літакового типу. На оснащення одного екіпажу потрібно близько 3 мільйони гривень. Кошти підуть на 42 БпЛА "Дартс", пікап, генератор, зарядну станцію, "Старлінк" та засоби РЕБ і РЕР. Кожен, хто зробить донат на "Монобанк", отримає шанс виграти автівку.

Задонатити на збір на ССО можна на сайті Фонду Сергія Притули.