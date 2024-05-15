Вышиванка – настоящий символ Украины, который нужно ценить, уважать и беречь. Каждый элемент рубашки: цвет или орнамент имеет свое значение. Часто на вышиванках, например, можно увидеть калину, красный мак или подсолнухи, а среди самых популярных цветов – красный.

Кстати С чем носить вышиванку: стильные образы, которые понравятся всем

По случаю Дня вышиванки LifeStyle 24 подготовил замечательную подборку поздравлений в картинках. Пусть этот праздник станет еще одним напоминанием о том, насколько разнообразна и красива украинская культура.

Картинки-поздравления с Днем вышиванки

День вышиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вышиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вышиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вышиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вышиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вышиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вышиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

Выбирайте среди наших красивых картинок лучший вариант, чтобы уже завтра поздравить всех знакомых, друзей и родных. Сейчас как никогда важно уважать свои традиции, поэтому готовьте к празднику свою любимую вышиванку.