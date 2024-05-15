Вишиванка – справжній символ України, який потрібно цінувати, шанувати та берегти. Кожен елемент сорочки: колір чи орнамент має своє значення. Часто на вишиванках, наприклад, можна побачити калину, червоний мак або соняшники, а серед найпопулярніших кольорів – червоний.

До речі З чим носити вишиванку: стильні образи, які сподобаються всім

З нагоди Дня вишиванки LifeStyle 24 підготував чудову добірку привітань у картинках. Нехай це свято стане ще одним нагадуванням про те, наскільки різноманітна та красива українська культура.

Картинки-привітання з Днем вишиванки

День вишиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вишиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вишиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вишиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вишиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вишиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

День вишиванки 2024 / Фото LifeStyle 24

Обирайте серед наших гарних картинок найкращий варіант, щоб вже завтра привітати усіх знайомих, друзів та рідних. Зараз як ніколи важливо шанувати свої традиції, тому готуйте до свята свою улюблену вишиванку.