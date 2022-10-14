Поздравили украинских защитников уже ряд стран. В частности, США, Швеция, страны Балтии и т.д. Все отмечают, что воины борются не только за свою свободу, но и за ценности демократического мира.

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США

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что в этом году День защитников Украины имеет особое значение. Она добавила, что с 24 февраля практически каждый украинец в некоторой степени стал защитником своей земли, жизни, будущего.

Отдельно она подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Смотрите обращение Бринк: видео

This year, the Defenders of Ukraine Day has a special symbolic meaning. Since February 24, virtually every citizen of your country has in some way become a defender of your land, lives, future. The United States will stand with Ukraine for as long as it takes. Slava Ukraini! pic.twitter.com/YrrAxmnJyI — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 14, 2022

НАТО

С Днем защитников украинцев поздравили и в НАТО. Отметили, что воины – пример храбрости и мужества для всего мира. Смелость в защите Родины вдохновляет.

Европарламент

Президент Европарламента Роберта Мецола в День защитника Украины поблагодарила всех смелых украинских мужчин и женщин, которые отстаивают и защищают европейские ценности: свободу, демократию, равенство и верховенство закона.

Я знаю, что вы не сдаетесь. Мы тоже не будем,

– заверила Мецола.

Поздравление президента Европарламента: видео

Ukraine is counting on us. Our support must not stop here.



Today, on Defender of Ukraine Day, I thank all the brave Ukrainian men and women defending & protecting our values: freedom, democracy, equality & rule of law.



I know that you will not give up. Neither will we.



pic.twitter.com/hw8XGcGs2u — Roberta Metsola (@EP_President) October 14, 2022

Congratulations on Ukraine Defenders Day!



We stand with heroes that defend not only their country but also European values.



Ukraine will win! #StandWithUkraine pic.twitter.com/2cCny6cX7U — EPP Group (@EPPGroup) October 14, 2022

Великобритания

В министерстве Великобритании написали, что сегодня вспоминают всех украинцев, борющихся за независимость своего народа. В частности, включая тех новобранцев, которые участвуют в программах обучения под руководством Великобритании по всей стране.

Today we remember the Ukrainian men and women from all walks of life, who are fighting for their nation’s independence.



Including those recruits who have been taking part in UK-led training programmes up and down the country.



This Ukrainian Defenders Day, we #StandWithUkraine pic.twitter.com/9i4Egp8jqn — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 14, 2022

В посольстве Великобритании в Киеве подчеркнули, что страна будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется для победы.

Мы восхищаемся украинским народом, героически защищающим свою землю и свободу от русских захватчиков,

– говорится в сообщении.

Congratulations on Ukraine Defenders Day!



We admire the Ukrainian people who heroically defend their land and freedom from the Russian invaders.



The UK will stand with Ukraine for as long as it takes to win. #SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/lrkMmqcQf0 — UK in Ukraine (@UKinUkraine) October 14, 2022

Страны Балтии

Латвия присоединилась к поздравлениям украинцев с Днем защитников и защитниц. Подчеркнули, что их решимость, сила и мужество – вдохновение для каждого.

В Посольстве Эстонии в Украине поблагодарили всех, кто встал на защиту Украины, европейских ценностей, на защиту правды и справедливости. Заметили, что этот подвиг бесценен.

В Литве добавили, что поддержка Украины уже стала ежедневной и одной из важнейших задач страны. Кстати, президент Владимир Зеленский ночью 14 октября побеседовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Среди тем были ситуация на поле боя, оборонные нужды Украины и дальнейшая евроатлантическая интеграция.

Швеция

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Байден обнародовал видеообращение, в котором заявил, что борьба, мужество и жертвы украинских воинов никогда не будут забыты. Шведская поддержка Украины и украинского народа остается сильной, надежной и долгосрочной.

Поздравление Швеции – видео:

1/2 Today the Supreme Commander of the Armed Forces extends his warm wishes to the men and women of the Armed Forces on the Day of the Defender of #Ukraine . @CinC_AFU @DefenceUA @oleksiireznikov @MVS_UA @Forsvarsmakten pic.twitter.com/dx6w4WSwMH — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) October 14, 2022

Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также поздравила смелых мужчин и женщин, украинцев, белорусов и других, которые борются на передовой в Украине, защищая свободу. Политик признала, что восхищается героизмом и решимостью воинов, ежедневно защищающих будущее Европы.

Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника и защитниц Украины: видео