Привітали українських захисників вже низка країн. Зокрема, США, Швеція, країни Балтії тощо. Усі наголошують, що воїни борються не лише за свою свободу, а за цінності демократичного світу.

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США

Посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила, що цього року День захисників України має особливе значення. Вона додала, що з 24 лютого практично кожен українець певною мірою став захисником своєї землі, життя, майбутнього.

Окремо вона наголосила, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Дивіться звернення Брінк: відео

НАТО

З Днем захисників українців привітали і в НАТО. Зазначили, що воїни – приклад хоробрості та мужності для всього світу. Сміливість у захисті Батьківщини надихає.

Європарламент

Президентка Європарламенту Роберта Мецола у День захисника України подякувала всім сміливим українським чоловікам і жінкам, які відстоюють і захищають європейські цінності: свободу, демократію, рівність і верховенство закону.

Я знаю, що ви не здаєтесь. Ми також не будемо,

– запевнила Мецола.

Привітання президентки Європарламенту: відео

Велика Британія

У міністерстві Великої Британії написали, що сьогодні згадують усіх українців, які борються за незалежність свого народу. Зокрема, включно з тими новобранцями, які беруть участь у програмах навчання під керівництвом Великобританії по всій країні.

У посольстві Великої Британії в Києві наголосила, що країна стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно для перемоги.

Ми захоплюємось українським народом, який героїчно захищає свою землю та свободу від російських загарбників,

– мовиться у повідомленні.

Країни Балтії

Латвія долучилась до вітань українців з Днем захисників і захисниць. Наголосили, що їхня рішучість, сила та мужність є натхненням для кожного.

У Посольстві Естонії в Україні подякували усім, хто став на захист України, європейських цінностей, на захист правди і справедливості. Зазначили, що цей подвиг – безцінний.

У Литві додали, що підтримка України вже стала щоденним та одним із найважливіших завдань країни. До речі, президент Володимир Зеленський вночі 14 жовтня поговорив з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Серед тем були ситуація на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію.

Швеція

Головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Байден оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що боротьба, мужність та жертви українських воїнів ніколи не будуть забуті. Шведська підтримка України та українського народу залишається сильною, надійною та довгостроковою.

Привітання Швеції – відео:

Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська також привітала сміливих чоловіків та жінок, українців, білорусів та інших, які борються на передовій в Україні, захищаючи свободу. Політикиня визнала, що захоплюється героїзмом та рішучістю воїнів, які щодня захищають майбутнє Європи.

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