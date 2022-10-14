Привітали українських захисників вже низка країн. Зокрема, США, Швеція, країни Балтії тощо. Усі наголошують, що воїни борються не лише за свою свободу, а за цінності демократичного світу.
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США
Посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила, що цього року День захисників України має особливе значення. Вона додала, що з 24 лютого практично кожен українець певною мірою став захисником своєї землі, життя, майбутнього.
Окремо вона наголосила, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Дивіться звернення Брінк: відео
НАТО
З Днем захисників українців привітали і в НАТО. Зазначили, що воїни – приклад хоробрості та мужності для всього світу. Сміливість у захисті Батьківщини надихає.
Європарламент
Президентка Європарламенту Роберта Мецола у День захисника України подякувала всім сміливим українським чоловікам і жінкам, які відстоюють і захищають європейські цінності: свободу, демократію, рівність і верховенство закону.
Я знаю, що ви не здаєтесь. Ми також не будемо,
– запевнила Мецола.
Привітання президентки Європарламенту: відео
Велика Британія
У міністерстві Великої Британії написали, що сьогодні згадують усіх українців, які борються за незалежність свого народу. Зокрема, включно з тими новобранцями, які беруть участь у програмах навчання під керівництвом Великобританії по всій країні.
У посольстві Великої Британії в Києві наголосила, що країна стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно для перемоги.
Ми захоплюємось українським народом, який героїчно захищає свою землю та свободу від російських загарбників,
– мовиться у повідомленні.
Країни Балтії
- Латвія долучилась до вітань українців з Днем захисників і захисниць. Наголосили, що їхня рішучість, сила та мужність є натхненням для кожного.
- У Посольстві Естонії в Україні подякували усім, хто став на захист України, європейських цінностей, на захист правди і справедливості. Зазначили, що цей подвиг – безцінний.
- У Литві додали, що підтримка України вже стала щоденним та одним із найважливіших завдань країни. До речі, президент Володимир Зеленський вночі 14 жовтня поговорив з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Серед тем були ситуація на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію.
Швеція
Головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Байден оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що боротьба, мужність та жертви українських воїнів ніколи не будуть забуті. Шведська підтримка України та українського народу залишається сильною, надійною та довгостроковою.
Привітання Швеції – відео:
Тихановська
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська також привітала сміливих чоловіків та жінок, українців, білорусів та інших, які борються на передовій в Україні, захищаючи свободу. Політикиня визнала, що захоплюється героїзмом та рішучістю воїнів, які щодня захищають майбутнє Європи.
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