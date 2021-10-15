Видеозапись полета флага Украины обнародовали в социальных сетях.
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Ураааа! Долетел по назначению! Слава Україні! Україна понад усе!
– подписали ролик.
"Спасибо всем за возможность проводить эти акции! Без поддержки нас бы не
было, поэтому это коллективная работа!" – добавили в твитер-аккаунте"Рядовий Жолудь".
Стоит отметить, что этим жестом украинские патриоты смогли порадовать сограждан и напомнили наемникам России, кому принадлежат земли Донбасса.
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День защитников и защитниц: что известно
- С начала российско-украинской войны в 2014 году в Украине начали отмечать День защитника. Государственным выходным этот день является с 2015 года.
- В этом году праздник претерпел определенные изменения – его переименовали в День защитников и защитниц. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.