Відеозапис польоту прапора України оприлюднили у соціальних мережах.
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Ураааа! Долетів за призначенням! Слава Україні! Україна понад усе!
– підписали ролик.
"Дякуємо всім за можливість проводити ці акції! Без підтримки нас би не
було, тому це колективна робота!" – додали у твітер-акаунті "Рядовий Жолудь".
Варто зазначити, що цим жестом українські патріоти змогли потішити співгромадян і нагадали найманцям Росії, кому належать землі Донбасу.
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День захисників і захисниць: що відомо
- З початку російсько-української війни у 2014 році в Україні почали відзначати День захисника. Державним вихідним цей день є з 2015 року.
- Цьогоріч свято зазнало певних змін – його перейменували у День захисників та захисниць. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.