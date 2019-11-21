День Достоинства и Свободы: как украинцев поздравляли политики

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы – в годовщину начала двух украинских революций. Пока Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в торжествах, приуроченных к этой дате, и другие украинские политики начали писать о памятном дне в социальных сетях.

Поздравления от украинских политиков отобрал 24 канал.

К слову: Зеленский: Нам нужны результаты расследования дел Майдана

Одним из первых о Дне Достоинства и Свободы вспомнил пятый президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что свобода – это возможность жить в собственном независимом государстве, а достоинство – сильная армия, которая защищает право украинцев быть свободными.

Свобода и достоинство – это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще – это уважать права других. Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы не посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными,

– заявил Петр Порошенко.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко напомнила, что достоинство и свобода – это не про политику. Мол, те, кто выходили на революции 6 и 15 лет назад, совсем не думали о выборах и рейтингах.

"Они пошли в огонь, чтобы отстоять право человека на свободу. Именно благодаря им до сих пор существует Украина. И именно благодаря им мы таки победим и преодолеем. Сегодня не стоит говорить много слов. Сегодня стоит слышать, сегодня стоит слушать", – написала Тимошенко.

Отметили памятную дату и в партии "Слуга народа". Там подчеркнули, что во время Революции достоинства и Оранжевой революции украинцы четко показали незыблемость своих принципов и идеалов – свобода, демократия, единство.

"Низко кланяемся перед всеми, кто пожертвовал своей жизнью в борьбе за новую Украину. Вы пошли в этот бой не зря. Сейчас он проходит каждый день – и совместными усилиями мы закончим его победой", – заявили в партии.

Майдан – это не пафосная дата. Майдан – это мешки под глазами от бессонницы. Майдан – это слезы от дыма. Майдан – это кулаки, сжатые от злости. Майдан – это сорванный голос. Майдан – это ощущение тепла от незнакомца. Майдан – это ком в горле под "Пливе Кача"... ком в горле, но – уверенность в победе!

– написал Святослав Вакарчук.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что День Свободы и Достоинства не должен стать просто празднованием дня рождения Майдана и днем памяти Героев.

"Благодаря их решимости и жертвенности Украина получила одну из важнейших побед в своей истории, возможно такую же как независимость. Но пока мы должны эту победу удержать. И сделать постоянной. Победа Майдана должна стать победой Украины. Тогда будем праздновать", – подчеркнул Климкин.

Предыдущий премьер-министр Украины Владимир Гройсман просто поделился яркими фото с Революции Достоинства.