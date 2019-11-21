День Гідності та Свободи: як українців вітали політики

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи – у річницю початку двох українських революцій. Поки Президент України Володимир Зеленський брав участь в урочистостях, приурочених до цієї дати, й інші українські політики почали писати про пам'ятний день у соціальних мережах.

Привітання від українських політиків відібрав 24 канал.

До слова: Зеленський: Нам потрібні результати розслідування справ Майдану

Одним з перших про День Гідності та Свободи згадав п'ятий президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що свобода – це можливість жити у власній незалежній державі, а гідність – сильна армія, яка захищає право укранців бути вільними.

Свобода і гідність – це радість говорити рідною мовою, ходити до своєї церкви і знати свою історію. А ще – це поважати права інших. Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними,

– заявив Петро Порошенко.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко нагадала, що гідність та свобода – це не про політику. Мовляв, ті, хто виходили на революції 6 і 15 років тому, зовсім не думали про вибори і рейтинги.

"Вони пішли у вогонь, щоб відстояти право людини на свободу. Саме завдяки їм досі є Україна. І саме завдяки їм ми таки переможемо і здолаємо. Сьогодні не варто говорити багато слів. Сьогодні варто чути, сьогодні варто слухати", – написала Тимошенко.

Відзначили пам'ятну дату і в партії "Слуга народу". Там підкреслили, що під час Революції гідності та Помаранчевої революції українці чітко засвідчили непорушність своїх принципів та ідеалів – свобода, демократія, єдність.

"Низько вклоняємось перед усіма, хто пожертвував власним життям у боротьбі за нову Україну. Ви пішли у цей бій не даремно. Зараз він триває кожного дня – і спільними зусиллями ми закінчимо його перемогою", – заявили у партії.

Майдан – це не пафосна дата. Майдан – це мішки під очима від безсоння. Майдан – це сльози від диму. Майдан – це кулаки, стиснуті від злості. Майдан – це зірваний голос. Майдан – це відчуття тепла від незнайомця. Майдан – це ком в горлі під "Пливе Кача"... ком в горлі, але – впевненість в перемозі!

– написав Святослав Вакарчук.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що День Свободи і Гідності не має стати просто відзначенням дня народження Майдану і днем пам'яті Героїв.

"Завдяки їхній рішучості та жертовності Україна отримала одну з найважливіших перемог у своїй історії, можливо таку саму як незалежність. Але наразі ми маємо цю перемогу утримати. І зробити сталою. Перемога Майдану має стати перемогою України. Тоді будемо святкувати", – підкреслив Клімкін.

Попередній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман просто поділився яскравими фото з Революції гідності.