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      День Независимости на передовой: как оккупанты "поздравляли" украинских защитников

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      На войне нет ни выходных, ни праздников. Круглосуточно ребята стоят на страже, ведь от врага можно ожидать чего угодно. Ночью устроили провокацию из гранатомета по нашим армейцам возле Марьинки.

      В нескольких метрах от мирной Марьинки о праздновании Дня Независимости знают только из новостей. А как эту независимость оберегать – на практике. Враг коварен и непредсказуем. Этой ночью прибегнул к традиционным провокациям.

      Читайте также: Как проходит День Независимости в Украине: фото, видео

      "Были выстрелы из РПГ, ПКМ и из автомата. Такое часто бывает, они заходят в лесополосу и оттуда начинают стрельбу", – рассказал военнослужащий 24 королевской бригады Владимир.

      Огонь вели прицельный, но не попали. На такие действия противника военные не ведутся. И, если сравнивать с предыдущими годами, сейчас едва ли не впервые в День Независимости на окраинах оккупированного Донецка спокойно. Единичные обстрелы можно считать тишиной, считает боец с позывным Дядя Вова.

      війна на донбасі
      Украинский боец с позывным Дядя Вова

      Все время они поздравляли нас и хорошо поздравили. Хрупкое перемирие, но держится,
      – сказал военнослужащий 24 королевской бригады Дядя Вова.

      Владимир воюет с 2015 года. Говорит, именно здесь, на передовой, лучше понимается значение слова независимость и ее ценность.

      Независимость очень молодая и хрупкая. Она как молодая яблоня. Ее надо подпереть чем-то, а чем подопрем? Вот такими ребятами молодыми, которые здесь сидят. Поэтому подпираем эту яблоню, чтобы она принесла плоды и разрослась,
      – отметил Дядя Вова.

      Пока есть свободная минута, ребята пытаются следить за происходящим в Киеве. Любомир как раз собрался смотреть новости.

      війна на донбасі
      Место, где можно посидеть в интернете и почитать новости

      Также можно позвонить родным. Любомир на передовой несет службу вместе и с женой. Хоть и служат в одной бригаде – видятся редко.

      Раз в неделю можем увидеться, можем говорить где-то часик. Больше времени и нет,
      – рассказал военнослужащий 24 королевской бригады Любомир.

      А теперь еще и ждут пополнения в семье. И несмотря на то, что жена на сносях, оставлять войско не планируют, хоть и скоро контракт заканчивается.

      В День Независимости в оккупированном Луганске неизвестные патриоты расклеили листовки с поздравлениями с Днем Независимости Украины. В частности, яркие плакаты появились на фасаде Центральной библиотеки города.

      blog_ava
      Как проходит День Независимости в Украине: фото, видео
      сегодня
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе День Независимости Марьинка
      Источник: 24 канал
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