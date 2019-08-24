День Независимости на передовой: как оккупанты "поздравляли" украинских защитников
На войне нет ни выходных, ни праздников. Круглосуточно ребята стоят на страже, ведь от врага можно ожидать чего угодно. Ночью устроили провокацию из гранатомета по нашим армейцам возле Марьинки.
В нескольких метрах от мирной Марьинки о праздновании Дня Независимости знают только из новостей. А как эту независимость оберегать – на практике. Враг коварен и непредсказуем. Этой ночью прибегнул к традиционным провокациям.
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"Были выстрелы из РПГ, ПКМ и из автомата. Такое часто бывает, они заходят в лесополосу и оттуда начинают стрельбу", – рассказал военнослужащий 24 королевской бригады Владимир.
Огонь вели прицельный, но не попали. На такие действия противника военные не ведутся. И, если сравнивать с предыдущими годами, сейчас едва ли не впервые в День Независимости на окраинах оккупированного Донецка спокойно. Единичные обстрелы можно считать тишиной, считает боец с позывным Дядя Вова.
Украинский боец с позывным Дядя Вова
Все время они поздравляли нас и хорошо поздравили. Хрупкое перемирие, но держится,
– сказал военнослужащий 24 королевской бригады Дядя Вова.
Владимир воюет с 2015 года. Говорит, именно здесь, на передовой, лучше понимается значение слова независимость и ее ценность.
Независимость очень молодая и хрупкая. Она как молодая яблоня. Ее надо подпереть чем-то, а чем подопрем? Вот такими ребятами молодыми, которые здесь сидят. Поэтому подпираем эту яблоню, чтобы она принесла плоды и разрослась,
– отметил Дядя Вова.
Пока есть свободная минута, ребята пытаются следить за происходящим в Киеве. Любомир как раз собрался смотреть новости.
Место, где можно посидеть в интернете и почитать новости
Также можно позвонить родным. Любомир на передовой несет службу вместе и с женой. Хоть и служат в одной бригаде – видятся редко.
Раз в неделю можем увидеться, можем говорить где-то часик. Больше времени и нет,
– рассказал военнослужащий 24 королевской бригады Любомир.
А теперь еще и ждут пополнения в семье. И несмотря на то, что жена на сносях, оставлять войско не планируют, хоть и скоро контракт заканчивается.
В День Независимости в оккупированном Луганске неизвестные патриоты расклеили листовки с поздравлениями с Днем Независимости Украины. В частности, яркие плакаты появились на фасаде Центральной библиотеки города.
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