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      День Незалежності на передовій: як окупанти "вітали" українських захисників

      97 Читать новость на русском

      На війні немає ні вихідних, ні свят. Цілодобово хлопці стоять на сторожі, адже від ворога можна чекати чого завгодно. Вночі влаштували провокацію з гранатомету по наших армійцях біля Мар'їнки.

      За кількадесят метрів від мирної Мар'їнки про святкування Дня Незалежності знають лише з новин. А як цю незалежність оберігати – на практиці. Ворог підступний і непередбачуваний. Цієї ночі вдався до традиційних провокацій.

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      "Були постріли з РПГ, ПКМ і з автомата. Таке часто буває, вони заходять в лісосмугу і звідти починають стрільбу", – розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Володимир.

      Вогонь вели прицільний, та не влучили. На такі дії противника військові не ведуться. Та, якщо порівнювати з попередніми роками, зараз чи не вперше у День Незалежності на околицях окупованого Донецька спокійно. Поодинокі обстріли можна вважати тишею, вважає боєць з позивним Дядя Вова.

      війна на донбасі
      Український боєць з позивним Дядя Вова

      Увесь час вони вітали нас і добре привітали. Крихке перемир'я, але тримається,
      – сказав військовослужбовець 24 королівської бригади Дядя Вова.

      Володимир воює з 2015 року. Каже, саме тут, на передовій найкраще розуміється значення слова незалежність та її цінність.

      Незалежність дуже молода та крихка. Вона, як молода яблуня. її треба підперти чимось, а чим підіпремо? От такими хлопцями молодими, які тут сидять. Тому підпираємо цю яблуню, щоб вона принесла плоди і розрослася,
      – наголосив Дядя Вова.

      Поки є вільна хвилина – хлопці намагаються слідкувати за тим, що відбувається в Києві. Любомир саме зібрався дивитись новини.

      війна на донбасі
      Місце, де можна посидіти в інтернеті та почитати новини

      Також можна подзвонити рідним. Любомир на передовій несе службу разом і з дружиною. Хоч і служать в одній бригаді – бачаться рідко.

      Раз в тиждень можемо побачитися, можемо говорити десь годинку. Більше часу й нема,
      – розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Любомир.

      А тепер ще й чекають на поповнення у родині. Та попри те, що дружина при надії, полишати військо не планують, хоч і скоро контракт закінчується.

      У День Незалежності в окупованому Луганську невідомі патріоти розклеїли листівки з вітаннями з Днем Незалежності України. Зокрема, яскраві плакати з'явилися на фасаді Центральної бібліотеки міста.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі День Незалежності Мар'їнка
      Джерело: 24 канал
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