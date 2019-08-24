День Незалежності на передовій: як окупанти "вітали" українських захисників

На війні немає ні вихідних, ні свят. Цілодобово хлопці стоять на сторожі, адже від ворога можна чекати чого завгодно. Вночі влаштували провокацію з гранатомету по наших армійцях біля Мар'їнки.

За кількадесят метрів від мирної Мар'їнки про святкування Дня Незалежності знають лише з новин. А як цю незалежність оберігати – на практиці. Ворог підступний і непередбачуваний. Цієї ночі вдався до традиційних провокацій.

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"Були постріли з РПГ, ПКМ і з автомата. Таке часто буває, вони заходять в лісосмугу і звідти починають стрільбу", – розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Володимир.

Вогонь вели прицільний, та не влучили. На такі дії противника військові не ведуться. Та, якщо порівнювати з попередніми роками, зараз чи не вперше у День Незалежності на околицях окупованого Донецька спокійно. Поодинокі обстріли можна вважати тишею, вважає боєць з позивним Дядя Вова.



Український боєць з позивним Дядя Вова

Увесь час вони вітали нас і добре привітали. Крихке перемир'я, але тримається,

– сказав військовослужбовець 24 королівської бригади Дядя Вова.

Володимир воює з 2015 року. Каже, саме тут, на передовій найкраще розуміється значення слова незалежність та її цінність.

Незалежність дуже молода та крихка. Вона, як молода яблуня. її треба підперти чимось, а чим підіпремо? От такими хлопцями молодими, які тут сидять. Тому підпираємо цю яблуню, щоб вона принесла плоди і розрослася,

– наголосив Дядя Вова.

Поки є вільна хвилина – хлопці намагаються слідкувати за тим, що відбувається в Києві. Любомир саме зібрався дивитись новини.



Місце, де можна посидіти в інтернеті та почитати новини

Також можна подзвонити рідним. Любомир на передовій несе службу разом і з дружиною. Хоч і служать в одній бригаді – бачаться рідко.

Раз в тиждень можемо побачитися, можемо говорити десь годинку. Більше часу й нема,

– розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Любомир.

А тепер ще й чекають на поповнення у родині. Та попри те, що дружина при надії, полишати військо не планують, хоч і скоро контракт закінчується.

У День Незалежності в окупованому Луганську невідомі патріоти розклеїли листівки з вітаннями з Днем Незалежності України. Зокрема, яскраві плакати з'явилися на фасаді Центральної бібліотеки міста.