15:06
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, 23 серпня
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, 23 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Луганськ і Донецьк святкують День Незалежності України: там з’явились патріотичні листівки

      841 Читать новость на русском
      Привітання з Днем Незалежності в окупованому Луганську
      Привітання з Днем Незалежності в окупованому Луганську / Radiosvoboda.org

      В окупованому Луганську невідомі патріоти розклеїли листівки з вітаннями з Днем Незалежності України. Зокрема, яскраві плакати з'явилися на фасаді Центральної бібліотеки міста.

      На листівках написано "Луганськ – це Україна" і "З Днем Незалежності, Україно!"

      Дивіться відео, як військові потужно привітали українців з Днем Незалежності

      Крім того, в Луганську на будівлі середньої школи на вулиці Льва Толстого, 41 з'явився напис фарбою "Слава Україні!"

      День Незалежності України Луганськ фото
      Вітальна листівка в окупованому Луганську /Фото "Радіо Свобода"

      День Незалежності України Луганськ фото
      Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Луганську / Фото: "Радіо Свобода"

      День Незалежності України Луганськ фото
      Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Луганську / Фото: "Радіо Свобода"

      День Незалежності України Луганськ фото
      Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Донецьку / Фото: "Радіо Свобода"
       
      День Незалежності України Донбас фото
      Вітання з Днем Незалежності України на окупованому Донбасі / Фото: "Радіо Свобода"
      Вітання з Днем Незалежності помітили і на вулицях окупованого Донецька. Наліпки з українським прапором і вітальними словами з'явилися на адміністративних будівлях і житлових кварталах.

      Дивіться також, які фото в День Незалежності публікують українці в мережі

      Донецьк День Незалежності України листівки вітання фото
      Вітання до Дня Незалежності України в окупованому Донецьку / Фото "Радіо Свобода"

      blog_ava
      Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      сьогодні
      3089
      Теги: Новини України День Незалежності Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      сьогодні , 13:10 День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      332
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сьогодні , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 675
      Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      сьогодні , 11:24 Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      492
      Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      сьогодні , 10:30 Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      304
      Зеленський у День Незалежності нагородив українських військових, медиків, освітян і спортсменів
      сьогодні , 10:24 Зеленський у День Незалежності нагородив українських військових, медиків, освітян і спортсменів
      754
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук