Луганськ і Донецьк святкують День Незалежності України: там з’явились патріотичні листівки
В окупованому Луганську невідомі патріоти розклеїли листівки з вітаннями з Днем Незалежності України. Зокрема, яскраві плакати з'явилися на фасаді Центральної бібліотеки міста.
На листівках написано "Луганськ – це Україна" і "З Днем Незалежності, Україно!"
Дивіться відео, як військові потужно привітали українців з Днем Незалежності
Крім того, в Луганську на будівлі середньої школи на вулиці Льва Толстого, 41 з'явився напис фарбою "Слава Україні!"
Вітальна листівка в окупованому Луганську /Фото "Радіо Свобода"
Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Луганську / Фото: "Радіо Свобода"
Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Луганську / Фото: "Радіо Свобода"
Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Донецьку / Фото: "Радіо Свобода"
Дивіться також, які фото в День Незалежності публікують українці в мережі
Вітання до Дня Незалежності України в окупованому Донецьку / Фото "Радіо Свобода"