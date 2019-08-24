Луганськ і Донецьк святкують День Незалежності України: там з’явились патріотичні листівки

В окупованому Луганську невідомі патріоти розклеїли листівки з вітаннями з Днем Незалежності України. Зокрема, яскраві плакати з'явилися на фасаді Центральної бібліотеки міста.

На листівках написано "Луганськ – це Україна" і "З Днем Незалежності, Україно!"

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Крім того, в Луганську на будівлі середньої школи на вулиці Льва Толстого, 41 з'явився напис фарбою "Слава Україні!"



Вітальна листівка в окупованому Луганську /Фото "Радіо Свобода"



Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Луганську / Фото: "Радіо Свобода"



Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Луганську / Фото: "Радіо Свобода"



Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Донецьку / Фото: "Радіо Свобода" Вітання з Днем Незалежності України в окупованому Донецьку / Фото: "Радіо Свобода"

Вітання з Днем Незалежності України на окупованому Донбасі / Фото: "Радіо Свобода"

Вітання з Днем Незалежності помітили і на вулицях окупованого Донецька. Наліпки з українським прапором і вітальними словами з'явилися на адміністративних будівлях і житлових кварталах.

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Вітання до Дня Незалежності України в окупованому Донецьку / Фото "Радіо Свобода"